المرأة التي قادت ثورة 19 تموز بروج آفا وشمال وشرق سوريا، تدير اليوم كل الساحات الاجتماعية والسياسية والثقافية وصولاً إلى الإعلامية والأدبية، مواجهة كافة الصعوبات التي تعيق طريقها نحو التطور والحرية.

فعملية البحث عن الحرية والحقيقة القادرة على أن تصنع لذاتها آفاقاً يحتضن حقيقتها التي لطالما نادت بها المرأة طيلة 12 عاماً من عمر هذه الثورة، لاتزال جارية في مسارها النضالي لكن بطرق وأشكال مختلفة، ويتلخص هذا النضال اليوم في واحدة من هذه المسارات وذلك ضمن مجلة "آفاق المرأة".

ما هي مجلة "آفاق المرأة"

"آفاق المرأة"، مجلة سياسية وفكرية وثقافية ذات مضمون متنوع يحكي قضايا المرأة، ويُعرف بالنساء السياسات والمناضلات والمثقفات والفنانات وجميع اللواتي يبذلن جهوداً حثيثة في سبيل إظهار حقيقة وهوية المرأة.

كما تتضمن آفاق المرأة الذي يصدر كل شهرين وباللغة العربية، سرداً لكافة الفعاليات النسائية المتنوعة التي تقام في شمال وشرق سوريا على مدار الشهرين، إلى جانب احتواءه لقسم خاص باللقاءات مع شخصيات يعملن في المنطقة.

كذلك تسلط المجلة الضوء على تقييمات القائد عبد الله أوجلان للنساء والمجتمع ضمن قسم مخصص، بالإضافة إلى عدة أقسام أخرى مثل (آفاق فكرية وتتضمن مقالات وتحليلات للنساء من كافة المكونات عن ملف العدد - حوار العدد - رؤية سياسية - الخالدات - صدى الروح وهمسات شعرية ونشاطات وفعاليات).

إبراز دور المرأة وتثقيفها

حول ذلك، تطرقت رئيسة تحرير مجلة آفاق المرأة، نرجس إسماعيل، إلى الظروف التي صدرت فيها المجلة، قائلةً: "ضمن الظروف التي تمر بها شمال وشرق سوريا من كافة النواحي سواء عسكرياً كانت أو سياسية واجتماعية، وخاصة الجانب المتعلق بوضع المرأة والأطفال، بدأنا بالنقاش حول إصدار مجلة باللغة العربية مع بداية العام، وعلى أساسه بدأنا تدريباتنا واستعداداتنا".

وبينت أن الخطوة الأولى نحو إصدار المجلة كانت عبر تشكيل فريق نسائي خاص للتدريب على التدقيق اللغوي وإنديزاين (برنامج يستخدم لتصميم ونشر الكتب والمجلات والمنشورات وغيرها)، مشيرة إلى أنه "لطالما كانت أنظار المجتمع متوجهة الرجل لا المرأة من ناحية التعليم والتطور الفكري"، مرجعة سبب ذلك "إلى تأثير النظام السابق عليهم وافتقار المنطقة لإعلامٍ يبرز دور المرأة أو حتى يفتح المجال أمامها للتعريف عن ذاتها بشكلٍ حر".

تطور المجال الإعلامي بمشاركة المرأة

ورأت رئيسة تحرير آفاق المرأة، أن انطلاق ثورة 19 تموز عام 2012، أصبحت ميراثاً لنضال المرأة ضمن الظروف الصعبة والشاقة في المجال الإعلامي، وساعد بشكل كبير على إشراكها في كافة المجال وخاصة في الفضاء الإعلامي.

ولفتت الانتباه إلى المجلات النسائية التي صدرت خلال الثورة، وقالت: "لن أتمكن من الحديث عن مجلة آفاق المرأة دون التطرق إلى ميراث سنوات طويلة من العمل الشاق للنساء اللواتي سعين لتطوير هذا المجال، فأنا كنت واحدة من اللواتي شاركن في إصدار مجلة (صوت الحياة) عامي 2015- 2016 باللغة العربية، ومجلة " Asoya Jinê" باللغة الكردية المؤلفة من 80 صفحة وتوزيعها ضمن ظروف صعبة على كل امرأة في المنطقة".

أول مجلة تطرقت لشؤون المرأة

مضيفة إلى ذلك "بالعودة إلى تاريخ الشعب الكردي، فإن مجلة "صوت المرأة" تعد المجلة الأولى التي أرادت فيها النساء النقاش حول حقوقهن ضد حكومة ما، والتي كانت تصدر من بغداد عام 1953، وتناولت عدة مواضيع منها، العنف الممارس ضد المرأة".

عن قصص النساء في كردستان، أوضحت نرجس إسماعيل أن النساء في كردستان كن يقصصن قصصهن شفهياً قبل إصدار المجلات، مشيرة "أقصد بذلك أن المرأة أينما كانت، فإنها أمسكت بزمام الثورة والنضال وعرفت نفسها على أنها حقيقة للحياة وليس ضلع قاصر".

وانطلاقاً من ذلك، ومن حقيقة المرأة شمال وشرق سوريا وعموم سوريا، دعت الحاجة إلى إصدار مجلة "آفاق المرأة" كما ذكرت رئيس تحرير المجلة.

وتتخذ مجلة آفاق المرأة محور معين في كل عدد، إذ أن محور "فلسفة Jin, Jiyan, Azadî هي فلسفة المرأة الحرة" وهو الموضوع الأول الذي تطرقت إليه المجلة في عددها الأول الذي صدر قبل عدة أيام.

علقت نرجس على ذلك بالقول: "العديد من النساء اللواتي شاركن في إصدار هذه المجلة لسن كُتاباً أو متعلمات لكنهن ذي ذهنية وعلمٍ عميق استمددنها خلال ثورة 19 تموز، وشاركت آرائها حول محور المجلة بمساعدة من زميلتها، فنحن نسعى لأن تمثل هذه المجلة، روح وذهنية كل امرأة باحثة عن ذاتها وحقيقة مجتمعها".

إطلاق موقع المجلة

نرجس أكدت أن باستطاعة النساء الكاتبات خارج شمال وشرق سوريا المشاركة في كتاباتها حول محور العدد في المجلة، وأضافت: "نتحضر لإطلاق موقع إلكتروني خاص بنا لكي تتمكن كل امرأة قراءة المواضيع المدرجة ضمن الوكالة".

وتابعت: "منذ قرابة أسبوع أصدرنا العدد الأول من المجلة، وتم توزيعها في عموم شمال وشرق سوريا وصولاً إلى النساء البدويات في مناطق الطبقة ومنبج، وأعربن عن سعادتهن لتمكن آفاق المرأة من الوصول إلى كل امرأة، وسنسعى لطرح محاور تخص قضايا عدة تلامس واقع المجتمع، كما سنعمل على إصدار مجلة المرأة باللغة الكردية أيضاً فنحن نكتب لأجل التاريخ".

(ي م)

ANHA