​​​​​​​مجهولون يستهدفون مواقع للحكومة في ريف درعا

وتتعرض مواقع سيطرة قوات حكومة دمشق في ريف درعا لهجمات مكثفة من قبل مجهولين، حيث تعرضت مواقع تابعة للحكومة في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي لهجوم مجهولين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وذلك فقًا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

إلى هذا، ارتفعت وتيرة الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة، عبر تفجير عبوات ناسفة، وألغام، وآليات مفخخة.

وبلغت أعداد العمليات منذ حزيران/ يونيو 2019 وحتى لحظة إعداد هذا الخبر إلى 937 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين قتلوا إثر هذه المحاولات إلى 606 شخصًا، (172 مدنيًّا بينهم 12 امرأة، و16 طفل)، إضافة إلى ذلك قتل 270 عنصرًا من قوات حكومة دمشق، فيما قتل 114 شخصًا ممن أجروا تسويات ومصالحات وباتوا في صفوف قوات الحكومة.

(ي م)