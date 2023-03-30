هاجم مسلحون مجهولون بالرصاص، منزلين في بلدة محجة بريف درعا الشمالي، يعودان لعنصرين من شعبة "المخابرات العسكرية" التابعة لقوات حكومة دمشق، حيث أقدموا على إطلاق النار بشكل كثيف، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، دون تسجيل قتلى أو جرحى، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك، في ظل الفوضى والفلتان الأمني المتفاقم في درعا وعموم المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لتوثيقات المرصد 111 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 85 شخصاً، جلهم من المواطنين وعناصر من قوات حكومة دمشق.

وتدل هذه الأرقام المهولة من الاستهدافات ومعدلات القتل على مدى تدهور الوضع الأمني في درعا، كما تدل على مدى فشل "التسويات" التي أجرتها حكومة دمشق لسكان المنطقة برعاية روسية ولمرتين، الأولى في 2018 والثانية في 2021- والتي كانت بمثابة "مصالحات شكلية لم تزد على وضع درعا إلا سوءاً" بحسب مراقبين.

(د ع)