​​​​​​​مجهولون يغتالون مستشار وزير الدفاع اليمني التابع للحكومة في مأرب

وقال مصدر في السلطة المحلية في مدينة مأرب، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "مسلحين نصبوا كميناً لمستشار وزير الدفاع اليمني، اللواء الركن محمد الجرادي، وأمطروا سيارته بالرصاص لحظة مروره في منطقة الروضة شمالي مدينة مأرب".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل اللواء الجرادي وأحد مرافقيه، فيما لاذ المهاجمون بالفرار".

وفتحت الأجهزة العسكرية والأمنية تحقيقاً في الواقعة لكشف منفذيها.

وفي وقت سابق، قتل 6 اشخاص بينهم 3 أطفال، وأصيب 8 آخرين على الأقل، بانفجار مخزن للأسلحة تابع للجيش اليمني في مدينة مأرب شرقي اليمن، حسب ما أفاد مصدر مسؤول في مكتب الصحة.

وذكرت مصادر محلية أن "3 أطفال، و3 شبان، قُتلوا و8 جرحى معظمهم من مخيم الجفينة الأكبر في محافظة مأرب"، وأشار المصدر إلى أن الإحصائية مرشحة للزيادة، بسبب الإصابات.

ويأتي ذلك بعد انقضاء أكثر من شهر على انتهاء الهدنة بين الحكومة اليمنية والحوثيين، التي انتهت فعلياً في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثي" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.

(د ع)