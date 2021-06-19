​​​​​​​مجهولون يغتالون مدنياً في ريف دير الزور الشرقي

ووفق ما نقلته مراسلتنا من ريف دير الزور الشرقي، فإن المدني خليل عبد الله الفرحان (43 عاماً)، استُهدف اليوم من قبل مجهولين بالرصاص ما أدى إلى مقتله على الفور.

المراسلة قالت إن عملية الاغتيال جرت في بلدة جديدة بكارة.

وفي 10 حزيران الجاري، عثر أهالي قرية البحرة في ريف دير الزور الشرقي، على جثة شاب مجهول الهوية، فيما أكدت الفحوصات الطبية مرور ثلاثة أيام على نحره بآلة حادة.

في حين يشهد ريف دير الزور الشرقي نشاطاً ا لخلايا داعش التي تستهدف المدنيين ووجهاء المنطقة وأعضاء المؤسسات الخدمية في المنطقة.

( ف ع/سـ )

ANHA