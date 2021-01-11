​​​​​​​مجهولون يغتالون أحد وجهاء قبيلة العكيدات وأبنه في ريف دير الزور

وبحسب مراسلنا، فقد اقتحم مجهولون اليوم، مضافة الشيخ طليوش الافي الشتات، أحد وجهاء قبيلة العكيدات في دير الزور، وأطلقوا الرصاص عليه ما ادى لمقتل الشيخ وأبنه محمود.

المراسل قال: إن الاستهداف جرى في قرية حوائج ذيبان في الريف الشرقي بدير الزور، وذكر إن محمود كان يعمل في ورشات دائرة الكهرباء في دير الزور.

ويذكر إن مجهولون قد استهدفوا وفي شهر آب من العام المنصرم، سيارة كانت تقل شيخ أبرز العشائر العربية في دير الزور، الشيخ ابراهيم خليل جدعان الهفل، شيخ عشيرة العكيدات، مما أدى إلى استشهاد الشيخ المطشر حمود جدعان الهفل الذي كان يرافقه بذات السيارة وسائقهم، وإصابة الشيخ ابراهيم الهفل، في حين لاذ المهاجمون بالفرار.

في حين قالت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن ذلك وخلال بيان "أن العمل الإرهابي هو استهداف لجميع مكونات شمال وشرق سوريا، ومحاولة يائسة وجبانة لضرب أسلوب التعايش المشترك وأخوة الشعوب بين جميع المكونات في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لخلق الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار".

(سـ)

ANHA