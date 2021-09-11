​​​​​​​مجدداً.. إيران تقصف مناطق في  باشور كردستان

وأفادت وكالة روج نيوز أن المدفعية الإيرانية قصفت صباح اليوم قرية “بارسكان” والمناطق الجبلية المحيطة بها التابعة لمدينة هولير في باشور كردستان بعدة قذائف، هذا ولم يتسنَّ بعد معرفة الأضرار الناجمة عن القصف.

ويأتي التصعيد الإيراني بعد تهديدات وجهتها للأحزاب الكردية، والزيارة الأخيرة لنيجرفان البارزاني إلى العاصمة الإيرانية طهران، أثناء أداء الرئيس الإيراني إيراهيم رئيسي القسم الدستوري.

وقصفت إيران خلال اليومين الماضيين بالمدفعية والطائرات المسيّرة، عدة نقاط للحزب الديمقراطي الكردستاني - إيران، أسفر عن إصابة اثنين من مواطني باشور كردستان.

هذا ومن المقرر أن يزور رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم غد الأحد، العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

(سـ)