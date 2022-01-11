​​​​​​​مجدداً.. استهدافات متبادلة بين قوات دمشق والمرتزقة بريفي إدلب وحماة

شهدت محاور التماس في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، فجر الثلاثاء، استهدافات متبادلة، بين قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من جانب، والمرتزقة في تلك المناطق من جانب آخر، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وترافق مع هذه الاستهدافات قصف بري نفذته قوات حكومة دمشق على بينين وفليفل وأطراف البارة في جبل الزاوية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

واستهدفت مرتزقة "الفتح المبين"، يوم أمس، "دشمة/ نقطة عسكرية" تابعة لقوات حكومة دمشق في محور بسرطون بريف حلب الغربي، عبر صاروخ موجه مضاد للدروع، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

كما استهدفت قوات حكومة دمشق بالقذائف الصاروخية مناطق في البارة وسفوهن ومحيط كنصفرة وفليفل وبينين بجبل الزاوية جنوبي إدلب، وردت مرتزقة "الفتح المبين"، مستهدفة مواقع لقوات الأولى في محور الدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي، تزامن معه استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بين الطرفين على محور العمقية بسهل الغاب.

(ل د)