​​​​​​​مجالس PYD.. يجب فتح تحقيق دولي لمحاسبة تركيا على جرائمها

أدلت مجالس حزب الاتحاد الديمقراطي في مدن ونواحي شمال وشرق سوريا، اليوم، ببيان مشترك، عن المجزرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بناحية جندريسة في عفرين المحتلة، والتي راح ضحيتها 4 مواطنين وهم: "فرح الدين عثمان (43 عاماً) ـ إسماعيل عثمان (38 عاماً) ـ محمد إسماعيل عثمان (18 عاماً) ـ محمد عثمان (42 عاماً).

ففي مدينة قامشلو، قرئ البيان بحضور العشرات من أهالي المدينة إلى جانب أعضاء وعضوات مؤسسات المجتمع المدني، ومؤتمر ستار، وحزب الاتحاد الديمقراطي، أمام مجلس الحزب الواقع في حي قدوربك شرقي مدينة قامشلو، من قبل الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي بحي الكورنيش بقامشلو، علي رش.

وفي ناحية عامودا، قرئ البيان من قبل عضوة الحزب، خلات إبراهيم، أمام مركز الحزب في الناحية.

وفي ناحية تربه سبيه، قرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في تربه سبيه، هدية شمو، أمام مكتب الحزب في الناحية.

كما قرئ في ناحية جل آغا من قبل عضوة الحزب، عمرة محمد الحسين، وذلك في ساحة الكراج وسط الناحية.

وفي ناحية ديرك، قرئ البيان من قبل عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، محمد سعيد، أمام مركز مؤتمر ستار في ديرك.

أما في ناحية تل براك، قرئ من قبل عضو الحزب محمد فارس، أمام مبنى الحزب الواقع وسط الناحية، بحضور أعضاء وعضوات الحزب والمؤسسات المدنية.

وفي ناحية تل حميس، قرئ البيان أمام مبنى مجلس الناحية وسط تل حميس، من قبل الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية، غالب السعدون.

وفي مدينة منبج، قرئ البيان أمام مبنى حزب الاتحاد الديمقراطي في المدينة، من قبل العضو، إسماعيل علو.

وفي مدينة الرقة، قرئ البيان أمام حديقة القائد في الطرف الجنوبي الغربي للمدينة، من قبل العضوة، نيروز مسلم.

وجاء في نص البيان المشترك:

"في ليلة عيد نوروز؛ عيد الانبعاث والمقاومة والسلام وفي الوقت الذي يحتفل فيه الشعب الكردستاني والشعوب الأخرى بهذا العيد، وفي الوقت الذي يتلقى الكرد فيه التبريكات من قبل شعوب العالم الحر ورؤسائه والمئات من أصدقاء الشعب الكردي قوى وحركات وشخصيات وطنية سورية ديمقراطية؛ يستمر المرتزقة بارتكاب جرائمهم في عفرين المحتلة وفي ناحية جندريسة الجريحة التي تكالبت عليها تنظيمات الظلام واللصوصية، عبر قتل 4 من سكان عفرين أثناء إيقاد شعلة نوروز احتفالاً بالعيد القومي.

إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD في الوقت الذي ندين هذه الجريمة الإرهابية بأشد التعابير فإننا نحمّل النظام التركي وفصائل الإرهاب والارتزاق وما يسمى بالائتلاف بجميع مكوناته مسؤولية الدم المسال في جنديرس وعفرين، ونطالب بمحاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة.

كما نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجبار تركيا الأردوغانية لإنهاء احتلالها لعفرين وسري كاني/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض، ومن جميع المناطق السورية المحتلة، وفتح تحقيق دولي عن جرائم الحرب المرتكبة بحق شعبنا منذ بداية الأزمة وحتى اللحظة.

نعاهد شعبنا وعموم مكونات شعب سوريا الأبي بأننا سنستمر بنضالنا المشروع حتى تحرير كل شبر من المناطق المحتلة".

(كروب/آ)

ANHA