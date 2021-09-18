​​​​​​​مجالس عوائل شهداء حلب وإقليم عفرين تدين اغتيال المناضل ياسين بولوت

أدلى مجلس عوائل الشهداء في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، اليوم، ببيان حول استشهاد عضو مجلس عوائل شهداء حزب العمال الكردستاني ياسين بولوت يوم أمس، بعد تعرضه لهجوم مسلح في مدينة السليمانية في جنوب كردستان.

وقرئ البيان أمام مجلس عوائل الشهداء الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس، روشان محمد، بحضور العشرات من أسر الشهداء، وأعضاء مجلس عوائل الشهداء.

وقال البيان: "إن الدولة التركية والميت التابع لها والعملاء الخونة التابعون لها، كالحزب الديمقراطي الكردستاني، يقومون بـالهجوم على الوطنيين الكرد، فقد قاموا بالهجوم على رفيقنا واغتياله في مدينة السليمانية جنوب كردستان، فالدولة التركية وعملاؤها قاموا، بتاريخ 17/9/2021 صباحاً، باستهداف الرفيق ياسين بولوت (شكري سرحد) واغتياله بوحشية أمام المنزل الذي يقيم فيه في مدينة السليمانية، حيث كان هناك من أجل العلاج وعند خروجه من المنزل متوجهاً إلى المشفى، قام الاحتلال التركي والميت التابع له وبمساعدة الحزب الديمقراطي الكردستاني باغتياله".

وأوضح البيان أن الاغتيالات تتم بصمت الحزب الديمقراطي الكردستاني ورضاه، وهذا الهجوم الوحشي "لا يستهدفنا فحسب؛ بل يستهدف عموم الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة، وأيضاً يهدد أمن واستقرار مدينة السليمانية"، مؤكداً أن "الميت التركي وعائلة البرزاني التابعة للاحتلال التركي بدأوا بالقتل المتسلسل والممنهج ضد السياسيين الكرد".

إن لم يُعاقب القتلة فإنهم سيكتسبون المزيد من القوة لارتكاب المزيد من المجازر

وتساءل البيان بالقول: "كيف للميت التركي أن يقوم بهذه الجرائم بكل أريحية، وممارسة الإرهاب هناك، بدون موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لذلك على سلطات جنوب كردستان أن تدلي ببيان حول ذلك بأسرع وقت. وشدد على أن "هذه الجريمة الوحشية تستهدف أهلنا في مدينة السليمانية وتهدد أمنهم واستقرارهم".

وأضاف "تركيا ترتكب بالمجازر في أجزاء كردستان، لذلك يجب علينا نحن الكرد أن نظهر موقفاً موحداً ومشتركاً حيال هذه الجرائم، وإن لم نظهر موقفاً، وإن لم يتم القبض على القتلة ومعاقبتهم؛ فإنهم سيكتسبون المزيد من القوة لارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر".

سوف نعزز من نضالنا من أجل تحقيق آمال رفيقنا الشهيد

ومضى البيان متابعاً: "نحن مجلس عوائل الشهداء سوف نعزز من نضالنا من أجل تحقيق آمال رفيقنا الذي ناضل أربعين سنة في خدمة الشعب الكردي، إن الشهيد عمل لسنوات ضمن نضال حرية كردستان، بروحه وقلبه، مع الرفاق الذين استشهدوا في هذا الطريق، إن الشهيد ياسين بولوت (شكري سرحد) اضطر للذهاب إلى السليمانية من أجل العلاج، ولكن الدولة التركية الفاشية، ولأنها أصدرت القرار بقتل الشعب الكردي أجمع، قد هاجمت في وضح النهار رفيقنا واغتالته".

يجب توحيد الصف الكردي للوقوف في وجه المجازر

وأهاب البيان بـ "شعبنا أن يتضامن مع استشهاد الرفيق ياسين بولوت، وعلى كافة الأحزاب والشخصيات الوطنية اتخاذ موقف جاد ضد الجرائم والمجازر التي ترتكبها الدولة الفاشية التركية، بموافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ضد أبناء شعبنا الوطنيين كشهيد ياسين بولوت".

واستنكر البيان "هذه المجازر والأعمال الإجرامية بحق الشعب الكردي"، وناشد كافة الأحزاب الكردية توحيد الصف الكردي للوقوف في وجه المجازر التي تحدث، داعياً الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يعود إلى رشده "لأن الاحتلال التركي يستعمله كـأداة لأعماله الإجرامية ضد الشعب الكردي".

كما ناشد البيان دول العالم وهيئة الأمم المتحدة وضع حد لأعمال الفاشية التركية بحق الشعب الكردي وشعوب المنطقة بأكملها، وأضاف: "نحن الشعب الكردي لن نتخلى عن حقنا، وسنسير على خطا شهدائنا، وسننتقم لهم مهما طال الزمن؛ لأن دم شهدائنا أغلى ما في الوجود ولن يذهب هدراً، وسنبقى على العهد للانتقام لهم".

لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء، وتستنكر الخيانة.

مجلسا عوائل الشهداء في مقاطعتي عفرين والشهباء يدليان ببيان مشترك

وفي السياق ذاته، أدلى مجلسا عوائل الشهداء في مقاطعتي عفرين والشهباء ببيان مشترك، بحضور العشرات من أعضاء وعضوات المجلسين، رافعين أعلام مجلس عوائل الشهداء وصور المناضل ياسين بولوت، وذلك في قرية تل قراح بمقاطعة الشهباء.

وقرئ البيان باللغة الكردية من قبل عضو المجلس محمد مصطفى، وباللغة العربية من قبل العضوة منال شيخو، وجاء في البيان:

"الجميع بات يدرك الحقائق الخفية والعلنية من أعمال وممارسات الحرب الخاصة القذرة، والجرائم الوحشية التي تمارسها الأنظمة الاستبدادية على المجتمعات الكردستانية وحركتها الثورية التحريرية عبر التاريخ. واليوم ترون كيف تقوم هذه الأنظمة الاستبدادية، وخصوصاً الفاشية التركية وأعوانها الخونة، الذين لا ينتمون بأي شكل من الأشكال إلى القيم والمبادئ الإنسانية، بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق أبناء الشعب الكردي الأعزل؛ كونه شعباً مقاوماً ويدافع من أجل حماية كرامة الإنسان وإيمانه في العدالة الاجتماعية وفي الحرية في هذا الكون".

اغتيال المناضل ياسين بولوت دليل ضعف وخوف

وأضاف "هذه المقاومة لم تتراجع أبداً على الرغم من استمرار كل هذه المضايقات ولآلاف السنين. لذلك أنتجت اليوم التطورات العظيمة التي أبداها ثوار حركة الحرية الكردستانية في عموم المنطقة وكردستان. وبعد فشل هذه الأنظمة في إيجاد الحلول المناسبة لأزماتها. مرة أخرى، يحاول الإرهاب الاستعماري التركي الفاشي ومرتزقته وأعوانه من الخونة أمثال KDP الهجوم بأحدث الأسلحة المحرمة ضد الثوار وحركة الحرية ورموزها المقاومة العصرية في كل الساحات، ومااستهداف المناضل، القائد الثوري، والعضو في لجنة عوائل الشهداء لحزب العمال الكردستاني، ياسين بولوت، المعروف (شكري سرحد ) في مدينة السليمانية بساحة جارجره الكردستانية، بأساليب وحشية بأيدي العملاء، إلا دليل ضعفهم وخوفهم من إرادة وتصميم وصبر يفوق الوصف المقاومة العظيمة لشعوبنا الكردستانية".

واختتم بالقول: "من هنا، نناشد، نحن أعضاء مجلس عوائل الشهداء في مقاطعتي عفرين والشهباء، كل أبناء شعوبنا الكردستانية وجميع الشرفاء الوطنيين في هذا الكون مساندة ودعم قضايا شعوبنا الكردستانية العادلة ووضع حد لهذه الحروب الخاصة، والجرائم التي ترتكبها هذه الأنظمة الاستبدادية وأعوانها، ونطالب الشعوب العربية والإسلامية أولاً وكل القوى العالمية بإيقاف دعمهم ومساندتهم لهذا النظام الإرهابي الاستعماري التركي الفاشي، الذي أصبح يشكل خطراً كبيراً على نظامنا الكوني والاجتماعي عموماً".

وفي الختام ردد الحاضرون شعارات تستنكر الخيانة.

(كروب/ س ر)

ANHA