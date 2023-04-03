​​​​​​​مجالس عوائل الشهداء تندد بتسليم مقاتل الكريلا وتدعو لمحاسبة العملاء

أدلت، مجالس عوائل الشهداء اليوم، في مقاطعة قامشلو (مدينة قامشلو، وتربه سبيه، وكركي لكي، وديرك، وتل حميس، وتل براك) ومجلس عوائل الشهداء في مخيم سري كانيه التابع لمقاطعة الحسكة، ببيان مشترك؛ تنديداً بتسليم المقاتل في قوات الدفاع الشعبي هارون ألباك إلى سلطات الدولة التركية.

ففي مدينة قامشلو، أُدلي أمام مبنى مجلس عوائل الشهداء في المدينة، وقرئ من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، أفين الحاج.

وفي ناحية تربه سبيه، قرئ البيان أمام مركز حزب الاتحاد الديمقراطي، من قبل الإداري في المجلس عبد الوهاب حسين.

وفي ناحية كركي لكي، ألقي من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي ملاذ عبدو، أمام مجلس عوائل الشهداء في رميلان.

أما في ديرك، فأُدلي من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في الناحية هوكر صالح، أمام مجلس عوائل الشهداء.

وفي ناحية تل حميس، أُدلي بمشاركة أهالي الناحية وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية في ساحة مزار الشهداء بتل حميس، من قبل الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في الناحية، أحمد العباوي.

وفي ناحية تل براك، قرئ أمام مبنى المجلس، من قبل عضو المجلس، شجاع الهصر.

وفي مقاطعة الحسكة، أدلى مجلس عوائل الشهداء في مخيم سري كانيه بالبيان، أمام مبنى مجلس المخيم، من قبل عضوة المجلس، هيفين سينو.

وجاء في مستهله "جذور الخيانة في كردستان تمتد لآلاف السنين، وفي كل مرحلة من مراحل النضال والمقاومة التي كان يبدي فيها الثوار والمقاومون الشجاعة في وجه الاحتلال من أجل الإرادة الحرة، حاول العملاء التأثير على خط النضال عبر تقديم العون والتسهيلات للعدو والتي كانت سبباً في إلحاق الضرر بمقاومات شعبنا مادياً ومعنوياً".

وشجب البيان "تسليم المقاتل في قوات الدفاع الشعبي هارون ألباك (سليم أديامان) إلى الدولة التركية المحتلة"، ووصف الأشخاص الذين سلموا المقاتل هارون بـ "عملاء للاستخبارات التركية المشبعين حتى النخاع بالفكر الأردوغاني الفاشي".

وأشاد البيان بدور المقاتل هارون في حماية الشعب الكردي "وهب حياته من أجل كرامة شعبه من خلال وجوده بين صفوف الكريلا التي تحارب لحرية الشعب الكردي وكرامته".

ودعا البيان قوات الكريلا "لمحاسبة ومعاقبة العملاء"، وأكد في ختامه "نحن على ثقه تامة ـ كعوائل شهداء ووطنيين ـ بأننا سنهزم نهج الخيانة وسينتصر رفاق هارون وينتقموا لكرامتنا جميعاً".

حلب

وفي حلب أيضاً، أدلى مجلس عوائل الشهداء اليوم، ببيان، في حي الشيخ مقصود، بحضور العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية والمجالس والكومينات.

وقرأت الإدارية في مجلس المرأة لمجلس عوائل الشهداء بحلب، دلال محمد البيان.

استنكر البيان "هذه الخيانة والجريمة الشنيعة بحق الرفيق هارون والشعب الكردي".

وأكّد مجلس عوائل الشهداء في حلب "سنبقى على نهج شهدائنا حتى الرمق الأخير، وأنّ عهدنا ووعدنا هو الانتقام لرفاقنا الكريلا ودماء شهدائنا".

لينتهي البيان بترديد شعار "الموت للخونة".

(كروب/آ)

ANHA