​​​​​​​مجالس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة: الهجمات التركية لن تزيدنا إلا إصراراً على المقاومة

أصدرت مجالس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة بيانات منفصلة، استنكرت فيها هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، واستهداف المواطنين بالمسيّرات، وكذلك هجمات الإبادة على مناطق الدفاع المشروع.

وقرئ بيان مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، فاطمة حسين، وبيان المجلس في الدرباسية قرئ من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في الناحية، غادة أحمد، أما في ناحية تل تمر، فقرئ من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس في الناحية، هدلة يونس.

في مقاطعة قامشلو، قرأت بيان مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه العضوة في المجلس، أمل علي، أما بيان مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل حميس فقرئ من قبل الإداري في المجلس، عبد الله الجميل.

وأكدت البيانات أن تصعيد دولة الاحتلال التركي وأذنابها من هجماتهم على المنطقة ومناطق الدفاع المشروع دليل على عجزهم عن تحقيق أهدافهم على الأرض وفشلهم في مواجهة إرادة شعوب المنطقة، بالإضافة إلى فشلهم العسكري في مناطق الدفاع المشروع، وأن حكومة العدالة والتنمية تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأصبحت تتخبط فتارة تهاجم مناطق الدفاع المشروع وتارة أخرى تهدد بشن عمل عسكري على مناطق الإدارة الذاتية.

وتطرقت البيانات إلى استمرار خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، للكرد من خلال مشاركته مع دولة الاحتلال التركي في هجماتها على مناطق الدفاع المشروع.

وأدانت البيانات الصمت الدول العربية والقوى العالمية حيال تلك الهجمات، مطالبات جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية للضغط على دولة الاحتلال التركي، ووضع حد لهجماتها على الشعوب الكردستانية.

وأكدت البيانات وقوف شعوب شمال وشرق سوريا في وجه هجمات دولة الاحتلال التركي، مستمدة القوة من مقاومة القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، ومواصلة السير بروح تلك المقاومة على نهج أفكاره وفلسفته حتى تحقيق حريته الجسدية، وحرية شعوب المنقطة.

كما أدانت البيانات استهداف جيش الاحتلال التركي عبر طيرانه المسيّر للمواطنين في شمال وشرق سوريا، وكذلك تغيير ديمغرافية المناطق المحتلة، في كل من "عفرين، سري كانيه، وكري سبي.

وأكدت البيانات أن هجمات دولة الاحتلال التركي لن تزيد أهالي شمال وشرق سوريا إلا إصراراً وتصميماً على المقاومة والسير على خطا الشهداء حتى تنعم البلاد بالأمن والأمان والحرية والعدالة والمساواة.

(كروب/ ف)

ANHA