​​​​​​​مجالس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة تندد بمجزرة باريس الثانية

أدلت مجالس نواحي مقاطعة قامشلو(ديرك، وكركي لكي، وجل آغا، وتربه سبيه، وتل حميس، وتل براك وقامشلو) ومدينة الحسكة ببيانات مشتركة، تنديداً بمجزرة باريس الثانية التي ارتكبتها الدولة التركية الفاشية، ضد الشعب الكردي في العاصمة الفرنسية باريس.

ففي ناحية ديرك، قرئ البيان أمام مركز حزب الاتحاد الديمقراطي الواقع غرب ديرك، من قبل الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ديرك شيروان خليل.

وفي ناحية كركي لكي، قرئ في ساحة الشهيد خبات، من قبل عضوة مجلس عوائل شهداء في كركي لكي، روكن خشمان.

وفي ناحية جل آغا، قرئ من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في الناحية، سجورة محمود سكفان، أمام مركز المجلس.

وفي تربه سبيه قرئ في مزار الشهيد دلشير بقرية دكري، من قبل الرئيس المشترك لمجلس ناحية تربه سببه، حسين عمر حسن.

وفي تل حميس، قرئ أمام مبنى مجلس عوائل الشهداء وسط الناحية، من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في تل حميس، حمزة المحمد.

وفي ناحية تل براك، قرئ أمام مبنى مجلس عوائل الشهداء غرب الناحية، من قبل الإداري في مجلس عوائل الشهداء عبد الرزاق الأقرع.

وفي قامشلو، قرئ أمام مجلس عوائل الشهداء شرق المدينة، باللغتين، الكردية من قبل العضوة شيرين أحمد حسين، والعربية من قبل العضوة فاطمة حسن الجاسم.

وفي مدينة الحسكة، قرئ أمام مجلس عوائل الشهداء في الحسكة، باللغتين، الكردية من قبل عضوة المجلس كولجين أحمي، والعربية من قبل العضوة فاطمة علي.

وجاء في نص البيان:

"ببالغ الحزن والشجب تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي يوم أمس الجمعة، على المركز الثقافي الكردي في باريس والذي أدى بالنتيجة إلى سقوط شهداء وجرحى(...).

لا نشك ولو للحظة بأن الفاشية التركية وعبر وسائلها الخبيثة وراء هذا الهجوم الجبان والغادر ولا يخفى على أحد بأنها تقوم بمثل هذه الأفعال كلما سنحت لها الفرصة كما فعلتها قبل عدة سنوات وأيضاً في باريس بقتل إرادة المرأة الحرة في شخص ساكينة جانسيز ورفيقاتها.

واليوم ومن خلال الهجوم على مركز الثقافي الكردي يؤكد العدو مرة أخرى وفي رسالة واضحة بأنه لا يقبل أن يكون الكرد أصحاب إرادة ولغة وثقافة ومن أجل ذلك يحاول وسيحاول وبشتى الوسائل النيل من مكتسباتنا التي تحققت على مر السنوات وبالنضال الشاق وبفضل دماء الشهداء وكدح القائد ومقاومتهِ منذُ أكثر من خمسين عاماً على طريق الحرية.

وخاصةً بعد هزائمه المتتالية أمام أرادة الكريلا في جبال كردستان، حيث حاول ويستخدم جميع أنواع الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً لكسر إرادة الكريلا، حيث مُني بالفشل ويحاول أردوغان خلال الوقت الضائع قبل الانتخابات، تحقيق انتصارات وهمية وسريعة ليخفي هزائمهُ وانكساراته في الوقت الذي يعيش في الداخل أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة.

ويعتبر هذا الاعتداء الإرهابي على الجمعية الكردية في باريس اعتداء وهجوماً سافراً على فرنسا وإرادة شعبها (...).

نؤكد للعالم أجمع أن مثل هذه الأعمال الجبانة لن تزيدنا إلا قوة في وجه فاشية أنقرة وداعميها باسم الآلاف من عوائل الشهداء وعلى امتداد جغرافية إقليم الجزيرة نعلن تضامننا مع إرادة شعبنا في كافة الساحات ونناشد أحرار العالم ومنظماتها الحقوقية بالخروج عن صمتهم حيال ما تقوم به أنقرة من أعمال شنيعة يندى لها جبين البشرية ضد الكرد وأهدافها المشروعة في العيش بكرامة بين أمم العالم، وفي الختام نتقدم بأحر التعازي لعوائل شهداء هذه المجزرة ونشاطرهم في حزنهم العميق ونستمد معاً العزيمة والقوة وروح الانتقام من هذا العدو لكافة شهدائنا بتحقيق أهدافهم. كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

واختتمت البيانات بترديد الشعارات "إرادة الشعوب هي الباقية "، "الموت القريب للفاشية".

(كروب/آ)

ANHA