تجمّع العشرات من أعضاء مجالس الريف الغربي والجنوبي لمدينة الرقة عند جسر الرقة القديم، للإدلاء بالبيان الذي قُرئ من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس العام في خط الشامية، صباح عبد العزيز.

وجاء في مستهله:

"مع غياب شمس العدالة الدولية وحالة الترهل والعطب التي أصابت المؤسسات الحقوقية وتسييس قرارات مجلس الأمن، يستمر النظام التركي الفاشي بإطلاق العنان لآلة الحرب الإجرامية العمياء، وارتكاب المجازر بحق أهالي شمال وشرق سوريا عبر قصفها وهجماتها على المنطقة وحبس المياه الإقليمية لنهر الفرات شريان الحياة".

أوضح البيان "أن تركيا ترتكب جرائم ضد الإنسانية وفق معايير القانون الدولي وسط غياب العدالة الدولية التي أصبحت ورقة للتداول السياسي من أجل تحقيق المصالح، وعدم الاكتراث لأمن وسلامة المدنيين والتي تكفلها كافة القوانين والشرائع الإنسانية، إن النظام التركي ومن شاركه قد شرعوا لأنفسهم وبحجج واهية قتل الإنسان بذريعة حماية "أمنه القومي" وإنشاء "منطقة آمنة" بحجة توطين اللاجئين".

أشار البيان "وآخر إصدار للكذب التركي اتفاقية أضنة تحت مسوقات أمنية وللدفاع عن النفس وأن الحقيقة الواضحة والتي وردت في "الميثاق الملي" وقرب انتهاء اتفاقية لوزان، يؤكد أن هذا النظام مارق ومعتدي ومحتال وتحت ظل كل هذه الأكاذيب يطمح بضم المزيد من الأراضي السورية، وإلحاقها بالخارطة التركية والتي رسمها أردوغان والقومويون العثمانيون في فكرهم الخبيث في إعادة بناء العثمانية البائدة".

لفت البيان إلى أنه "ومع أفول شمس العدالة وحالة الشلل المخزي للمؤسسات الدولية نطالب المؤسسات الدولية ومقدمتها مجلس الأمن، بصحوة إنسانية وقانونية تعيد الاعتبار والحياة للمؤسسات الحقوقية والقانونية وتأخذ على محمل الجد المجازر التي يتعرض لها أبناء سوريا في شمال وشرق سوريا، من قبل مسيّرات القتل التركية".

شدد البيان في ختامه "نحيّي صمود أهلنا في كل الأماكن الذين عبروا عن تضامنهم ووحدتهم لصد أي عدوان يطال وحدتهم وسلامة أرضهم، ونطالب التحالف الدولي ومجلس الأمن الدولي بفرض حظر جوي على المنطقة لحماية الأطفال".

(أ ع/خ)

ANHA