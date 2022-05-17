​​​​​​​مجالس المرأة لعوائل الشهداء في إقليم الجزيرة تستنكر قرار حظر اللقاءات مع القائد أوجلان وتصفه بالتعسفي- تم التحديث  

وأدلت مجالس المرأة لعوائل الشهداء في مختلف مدن ونواحي مقاطعتي قامشلو والحسكة التابعتين لإقليم الجزيرة، ببيان مشترك، تنديداً بقرار حظر اللقاءات مع القائد أوجلان، لمدة 6 أشهر أخرى.

البيان قرئ في مدينة الحسكة باللغتين العربية والكردية من قبل عضوتي المجلس، فاطمة حسين وآية أحمد، على التوالي، وفي ناحية الدرباسية من قبل العضوتين فاتن شيخ ناصر وديانا عبد الله، على التوالي، أمام مركزي المجلس في المدينة والناحية التابعتين لمقاطعة الحسكة، كما قرئ بيان آخر في مخيم سري كانيه بمدينة الحسكة.

وفي ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في الناحية آيات إبراهيم، وفي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو من قبل الإدارية في المجلس مروة إبراهيم، وفي ناحية ديرك التابعة أيضاً لمقاطعة قامشلو، من قبل العضوة شيرين عمر، وذلك أمام مراكز مجلس عوائل الشهداء في النواحي الثلاث.

وفي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، قرئ البيان أمام مبنى أكاديمية الشهيدة نجبير، جنوب غرب الناحية من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه خرمة علي، وفي ناحية كركي لكي قرئ البيان أمام مركز المجلس في بلدة رميلان التابعة للناحية من قبل العضوة شهناز عبدو باللغة الكردية، وبالعربية قرئ من قبل العضوة حزنة تمو.

أما في مدينة قامشلو، فقرئ البيان في مزار الشهيد دليل ساروخان، باللغتين، من قبل عضوتي مجلس عوائل الشهداء، شيرين محمد، وفاطمة جاسم، على التوالي.

واستنكرت مجلس المرأة لعوائل الشهداء "القرار التعسفي الذي أصدرته الحكومة التركية بحق القائد، بتمديد فترة العزلة والتجريد لمدة ستة أشهر ومنع أهله ومحاميه من اللقاء به".

كما أدانت "جميع محاولات تطبيق العنف النفسي والجسدي على جميع معتقلي الرأي في سجون النظام الفاشي التركي".

في بيانها، دعت مجالس المرأة لعوائل الشهداء في إقليم الجزيرة جميع المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق معتقلي الرأي إلى الضغط على حكومة AKP، وأضافت مختتمةً: "إننا ندرك تماماً أن الحرب التي تدور رحاها في جبال كردستان وشمال وشرق سوريا إنما هي حرب إبادة وتهدف إلى كسر إرادة الشعب الكردي، وخاصة من خلال الشدة والتجريد على شخص القائد وجميع المعتقلين، لذا على هذه المنظمات والشخصيات الحقوقية المبادرة لاتخاذ موقف جدي من هذه الانتهاكات اللا أخلاقية بحق القائد والمعتقلين جميعاً".

الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال التركي اتخذت في الـ 13 من نيسان المنصرم، قراراً بحظر لقاء القائد أوجلان مع المحامين لمدة ستة أشهر، فيما لم تُقدّم أي معلومات حول سبب هذا الحظر.

(كروب/ س ر)

ANHA