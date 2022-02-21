​​​​​​​مجالس المرأة العسكرية في منطقة الفرات تعقد اجتماعها السنوي

بحث الاجتماع الذي استمر ليومين متتالين، السبت والأحد في الـ 19و20 من شباط الجاري، التطورات الميدانية والعسكرية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وعمليات مكافحة "الإرهاب"، وملاحقة خلايا مرتزقة داعش، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا، بحسب ما نشره الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية.

وناقش الاجتماع سياسة تركيا والمواقف العدائية التي تتخذها تجاه المنطقة وممارساتها بحق المرأة، من خلال ممارستها أساليب الحرب الخاصة التي تشغل بها العقل وتضعف إرادة المرأة، لتعيدها إلى الحقب المظلمة، تلك الحقب التي خلفتها وراءها وباتت جزءاً من الماضي المنسي، عندما حررت مناطقها من رجس مرتزقة داعش، الذي حاول أن يعيد المرأة إلى زمن العبودية التي ولى زمانها.

كما انتقد بشدة المفاهيم الخاطئة التي تروج لها بعض الشخصيات حول المرأة، واعتبرها غير لائقة بتنظيم المرأة، وأنها تحاول بثها في أوساط المجتمع كـ "وباء مجتمعي".

فيما أكد على دعم الموقف السياسي والعسكري لوحدات حماية المرأة، لتعزيز الأمن والاستقرار وضمان مستقبل مشرق ومزهر بالحرية المنشودة لشعبنا في شمال وشرق سوريا.

وفي الاجتماع السنوي لمجالس المرأة العسكرية في منطقة الفرات، تم التأكيد على المضي قدماً في عملية إعادة هيكلة القوات العسكرية من خلال العمل على الاختيار الصح للمنضمين الجدد، والتشديد على تعزيز القدرات الدفاعية، وضرورة التقيد بالنظام الداخلي لوحدات حماية المرأة (YPJ)، ليكون ضمانة في جعل العمل المؤسساتي ركيزة أساسية ضمن وحدات حماية المرأة.

وناقش الاجتماع المسائل التنظيمية والتدريب وتقديم المقترحات والحلول لتصحيح الأخطاء لتجاوز الصعوبات في المرحلة الراهنة ومستقبلاً.

وفي الختام توجهت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة في منطقة الفرات، بالشكر لجميع المشاركات في الاجتماع السنوي والممثلات عن المؤسسات العسكرية، وأثنت على جهودهن، مجددة العهد لتحقيق النصر والاستقرار لعموم الشعب في شمال وشرق سوريا ولشعوب العالم أجمع.

(ي م)