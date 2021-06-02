​​​​​​​مهيدي الدغيم: من الضروري الاعتراف الدولي بالإدارة الذاتية

هذا وأكد مهيدي الدغيم أن الإدارة الذاتية هي السبيل الوحيد للخلاص من الأزمة السورية، وبات الأمر واضحًا للعيان بعد التفاف مكونات شمال وشرق سوريا حولها منذ تأسيسها والإعلان عن تشكيلها.

ولفت إلى أنها نموذج حقيقي للإدارة الديمقراطية في الشرق الأوسط على الرغم من كل الأعباء التي تحملتها ضمن إمكاناتها المحدودة، وشكلت قفزة نوعية من خلال عملها التنظيمي والإداري خلال السنوات الأربعة الماضية.

وبيّن أنها استطاعت أن تكون نموذجًا يحتذى به ولبت تطلعات مجتمعها، وكانت الرديف الرئيس لكل المكونات على أساس التعايش المشترك.

'الاعتراف بالإدارة الذاتية'

وأشار الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في الشدادي إلى أنه آن الأوان أن يعترف المجتمع الدولي بشكل رسمي بهذه الإدارة التي تأسست بإرادة مكونات المنطقة وتقديم الدعم لها لكونها حققت مكاسب حقيقية خلال فترة زمنية قصيرة.

ونوّه مهيدي الدغيم إلى أن الإدارة الذاتية قدمت الكثير للشعب على الصعد المختلفة وفي مقدمتها الاقتصادية والصحية من خلال مؤسسات المجتمع المدني التي يديرها أبناء الشعب نفسهم.

لافتًا إلى أنها تتحمل أعباء كبيرة عجزت دول عظمى عن تحمّلها من خلال احتوائها لعدة مخيمات على أراضيها رغم حداثة تشكلها.

واختتم الدغيم حديثه مشددًا على ضرورة الإسراع بالاعتراف في الإدارة الذاتية واعتبارها إدارة رسمية في شمال وشرق سوريا مع إمكانية فتح سفارات رسمية للدول الصديقة على أراضيها.

(س ر)

ANHA