​​​​​​​محتجون يقتحمون مقر ما يسمى المجلس المحلي في كري سبي المحتلة

أفادت مصادر من داخل مدينة كري سبي /تل أبيض المحتلة أن المدينة تشهد إضرابًا عامًا وإغلاقًا لكافة المحال التجارية وسط حالة من الاحتقان الشعبي، تطورت إلى الخروج في تظاهرات أمام ما يسمى "المجلس المحلي"، احتجاجًا على القرار الأخير بفرض التعامل بالليرة التركية ورفع أسعار الخبز إلى الضعف.

وخرج المئات من أهالي المدينة في تظاهرة حاشدة أمام مقر ما يسمى "المجلس المحلي لمدينة تل أبيض" وعند دوار البلدية، ورفعوا شعارات أدانوا فيها ما أسموه "سياسة التجويع" وعبارات نابية بحق المدعو "وائل حمد" رئيس ما يسمى "المجلس المحلي"، إذ عمد "المجلس" يوم أمس إلى إصدار تعميم يفيد بتحديد سعر ربطة الخبز بالليرة التركية.

وبحسب المصادر فإن المحتجين اقتحموا مقر ما يسمى المجلس المحلي، وسط حالة من الغضب .

(سـ)