​​​​​​​محتجون في منبج يطالبون بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

في وقفة احتجاجية اليوم بمدينة منبج، أدلى مجلس التدريب في مدينة منبج وريفها ببيان إلى الرأي العام، أدان فيه العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ودعا الأحرار في العالم لتصعيد نضالهم من أجل تحقيق حريته الجسدية.

وشارك في الوقفة التي نظمت أمام مبنى أكاديمية الشهيد إسماعيل الموسى في المدينة، أعضاء وعضوات مجلس التدريب في الإدارة المدنية الديمقراطية واللجان والمؤسسات التابعة لها وأعضاء مجالس التدريب في المجالس ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميات المجتمع الديمقراطي.

واستنكر البيان الذي قرئ من قبل الإدارية في مجلس التدريب، جميلة إبراهيم، العزلة التي تفرضها السلطات التركية على القائد عبد الله أوجلان، وكذلك القوى الدولية المشاركة في المؤامرة التي حيكت ضده عام 1999. ولفت لما يسعى إليه القائد عبد الله أوجلان من تخليص الشعوب من نير القوى المهيمنة.

وأشار البيان لما يشهده سجن إمرالي من عزلة مطبقة، مطالباً الجميع بالتحرك ورفع وتيرة النضال وتسليط الضوء بشكل أكبر على تلك العزلة عبر رفع وتيرة الفعاليات والنشاطات، وكذلك تطرق لما يجب فعله في ذلك السياق.

وتشهده مناطق مختلفة في شمال وشرق سوريا وكذلك في كردستان والشرق الأوسط، فعاليات ونشاطات مكثفة بتنظيم شعبي مطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وازدادت زخماً مع انطلاق حملة أممية تحت شعار "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل للقضية الكردية" في 10 تشرين الأول الجاري.

(م ش/د)

ANHA