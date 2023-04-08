​​​​​​​محطة جديدة في الطبقة تغذي 10 آلاف نسمة بمياه الشرب

تقع المحطة على الضفة اليسرى لقناة البليخ بالقرب من المدخل الشمالي لسد الفرات، حيث باشرت ورشات وحدة مياه الطبقة أعمالها بإنشاء المحطة مطلع العام 2023الحالي.

ويهدف المشروع إلى معالجة مشكلة نقص مياه الشرب، من خلال إمداد ما يقارب 10 آلاف نسمة من سكان بلدة السويدية وقراها (السويدية الصغيرة، البو خميس، العلوة، مزرعة الوفاء، طنوزة) بمياه الشرب.

عمليات إنشاء المحطة تضمنت بناء صالة لضخ المياه، مزودة بمضختين أفقيتين بغزارة 250 متراً مكعباً في الساعة ورفع 120 متراً، وخط مياه رئيس ممتد من قناة ري البليخ إلى شبكة مياه قرية السويدية الصغيرة بطول 3 كم، وبقُطر 250 ملم من نوع بولي إيثيلين، بالإضافة إلى تركيب محوّلة كهربائية باستطاعة 630 كيلو واط.

ووفقاً للرئيس المشترك لوحدة مياه الطبقة حمود الشيخ "فقد استغرق إنشاء وتجهيز المحطة مدة 3 أشهر، وخلال الأسبوع المقبل ستعمل المحطة بشكل تجريبي، ليتم بعدها وضعها في الخدمة لتبدأ عملية ضخ المياه للأهالي والقرى المستهدفة".

وعن استجرار مياه المحطة من قناة ري البليخ، أوضح الشيخ أنه "تم إنشاء المحطة في هذا الموقع؛ بسبب استقرار منسوب المياه في القناة، خلافاً لمنسوب بحيرة سد الفرات الذي يتناقص تدريجياً نتيجة الحبس التركي للمياه، مما يسبب خروج المحطات عن الخدمة ويهدد عملها بشكل دائم".

وأكد الشيخ أن المحطة الجديدة ستكون حلاً جذرياً لمشكلة نقص المياه وانقطاعها عن سكان قرية السويدية الكبيرة والقرى المحيطة بها.

ويتزامن ذلك مع استمرار عمل وحدة المياه في مدينة الطبقة على استبدال 7 مضخات للمياه وصيانة الأعطال في محطتين تغذيان 9 أحياء، لتفادي مشكلة انقطاع مياه الشرب عن المواطنين.

(خ)

ANHA