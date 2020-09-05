​​​​​​​محرم إنجه يطلق حزبًا جديدًا ويؤكد أن هدفه إسقاط حكم الرجل الواحد

وأطلق محرم إنجه حزب "حركة الوطن" يوم أمس، في احتفال سيفاس بأنطاليا، وخلال كلمة الافتتاحية هاجم المرشح الرئاسي السابق عن المعارضة التركية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقال: "ليس محكومًا على تركيا أن تُدار من قبل حزب الرجل الواحد نريد أن نرى أملًا في نهاية النفق من أجل مستقبل أفضل".

هذا وتردد اسم أنجه بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية بعد أن سُربت أنباء حول عزمه إطلاق حزب معارض جديد بعيدًا عن "حزب الشعب الجمهوري" إثر خلافات مع رئيسه أدت إلى تهميشه من قبل الحزب.

وكان حزب الشعب الجمهوري استبعد أنجه من دائرة الضوء في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري في 25 يوليو الماضي، وتم تكليفه بمقعد خلفي، بينما تم الاحتفال بمسؤولين آخرين من حزب الشعب الجمهوري مثل عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو ورئيس مقاطعة إسطنبول كانان كفتانجي أوغلو.

(ي م)