​​​​​​​محرم إنجه يطلق حزبًا جديدًا ويؤكد أن هدفه إسقاط حكم الرجل الواحد

أطلق المرشح الرئاسي السابق عن المعارضة في تركيا محرم إنجه حزبًا جديدًا، منفصلًا عن "حزب الشعب الجمهوري" داعيًا إلى إسقاط ما وصفه بـ "حكم الرجل الواحد" في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
العالم والشرق الأوسط 2020-09-05T11:38:00 مركز الأخبار

وأطلق محرم إنجه حزب "حركة الوطن" يوم أمس، في احتفال سيفاس بأنطاليا، وخلال كلمة الافتتاحية هاجم المرشح الرئاسي السابق عن المعارضة التركية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقال: "ليس محكومًا على تركيا أن تُدار من قبل حزب الرجل الواحد نريد أن نرى أملًا في نهاية النفق من أجل مستقبل أفضل".

هذا وتردد اسم أنجه بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية بعد أن سُربت أنباء حول عزمه إطلاق حزب معارض جديد بعيدًا عن "حزب الشعب الجمهوري" إثر خلافات مع رئيسه أدت إلى تهميشه من قبل الحزب.

وكان حزب الشعب الجمهوري استبعد أنجه من دائرة الضوء في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري في 25 يوليو الماضي، وتم تكليفه بمقعد خلفي، بينما تم الاحتفال بمسؤولين آخرين من حزب الشعب الجمهوري مثل عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو ورئيس مقاطعة إسطنبول كانان كفتانجي أوغلو.

(ي م)


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