​​​​​​​مهرجان يكتا هركول للمسرح يكشف عن برنامج فعالياته

برعاية هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة وتحت شعار "صرخة واشوكاني" يرفع الستار عن مهرجان الشهيد يكتا المسرحي الخامس لعام 2021، وذلك على خشبة مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

وأنهت اللجنة التحضيرية للمهرجان المؤلفة من 4 أعضاء، بعد جهدٍ طويل تجهيزاتها، من اختيار لجنة للتحكيم، وأخرى للمتابعة والمشاهدة لاختيار العروض المسرحية المستوفية للشروط الفنية.

وكشفت اللجنة التحضيرية لمهرجان الشهيد يكتا المسرحي عن برنامج المهرجان، والذي يتضمن 9 مسرحيات، والذي سينطلق في الـ 27 من الشهر الجاري بفعاليات افتتاحية (قصائد عن صرخة واشو كاني، قراءة رسائل الفنانين في المهجر، بالإضافة إلى مشاركة فرق غنائية وعرض لوحاتٍ فنية لكلية الفنون الجميلة في جامعة روج آفا)، ويستمر المهرجان حتى الـ 6من شهر نيسان المقبل.

والبرنامج كالتالي:

" في الـ 28 من آذار الجاري ستقدم فرقة الرقة المسرحية مسرحية بعنوان "ورود حمراء تليق بالجنرال".

وفي الـ 29 منه، ستقدم فرقة آفا مازن في ناحية ديرك مسرحية بعنوانQerdik û qeşmer (القرد و المهرج).

وفي الـ 30 منه ستقدم فرقة جيان مسرحية بعنوان Derî (الباب).

وفي الـ 31 منه ستقدم فرقة تل كوجر المسرحية مسرحية بعنوان "المادة الثالثة".

وفي الـ 1 من شهر نيسان، ستقدم فرقة تياتروا سارا باران مسرحية بعنوان "Aşîtî di basên civîkan de (السلام في أجنحة العصافير)".

وفي الـ 2 منه ستقدم فرقة سردم مسرحية بعنوان "Venasîn تعريف أو تشخيص".

وفي الـ 3 منه ستقدم فرقة ليلون مسرحية بعنوان "Giyanên Sewitî (أرواح محترقة).

وفي الـ 4 منه ستقدم فرقة تولهدان مسرحية بعنوان "Qêrîn(الصرخة)".

وفي الـ 5 منه ستقدم فرقة الشهيدة هيفي مسرحية بعنوان "قائممقام الجديد".

العضو في اللجنة التحضيرية لمهرجان الشهيد يكتا هركول للمسرح، عدنان مصطفى، أكد أن تحضيرات المهرجان وصلت إلى مراحلها الأخيرة، استعدادًا لرفع الستار، مشيرًا إلى أن برنامج المهرجان يتضمن عرض بعض الفعاليات الغنائية، ومعرضًا للوحات.

وأضاف: "يقتصر المهرجان على عرض 9 مسرحيات فقط، لتعذر مشاركة 3 مسرحيات، وذلك لوجودها خارج سوريا، وأزمة كورونا المستفحلة في العالم التي حالت دون مشاركتها".

وبيّن مصطفى أن ما يميز مهرجان هذا العام عن المهرجانات السابقة، هو تقديمه عروض ذات مضامين مناسبة، وذلك لإيصال الرسائل التوعوية والثقافية.

وعن قائمة المدعوين إلى المهرجان، فقد أكد مصطفى أن الدعوات أُرسلت إلى كافة المؤسسات في الإدارة الذاتية، وتم توزيع البروشورات على المواطنين للحضور.

ومن المزمع حضور فرقة مسرحية من الخارج لأداء عرضٍ مسرحي منفرد، لا تندرج ضمن الـ 9 مسرحيات الأساسية.

هذا، وستشارك عدة مناطق من شمال وشرق سوريا في المهرجان.

ويشار إلى أن فعاليات المهرجان ستبدأ من الساعة الـ 3 عصرًا في مركز محمد شيخو بمدينة قامشلو.

(م ح)

ANHA