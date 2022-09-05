​​​​​​​مهرجان مردوثو السنوي الثاني يختتم فعالياته في مدينة قامشلو بتكريم المشاركين

انطلقت فعاليات مهرجان مردوثو السنوي الثاني في الـ 3 من شهر أيلول الجاري، حيث استمرت فعاليات المهرجان لثلاثة أيام، اليوم الأول في مدينة الحسكة واليومان الثاني والثالث في صالة السلام بمدينة قامشلو.

وشهدت فعاليات اليوم الثالث والأخير من المهرجان تقديم فرقة كورال دار نعوم فايق وفرقة يرثوثا فقرات فلكلورية سريانية، وتقديم فقرات غنائية فردية، وفرقة بارمايا فقرات من الدبكة السريانية القديمة، إلى جانب إحياء ذكرى الشاعر والكاتب السرياني ونائب هيئة الثقافة والفن الراحل، حنا حنا.

اختتمت فعاليات المهرجان في يومه الثالث والأخير بتكريم المشاركين بدروع تذكارية، ومن بينهم تكريم فضائية روناهي على تغطيتها لفعاليات مهرجان مردوثو السنوي الثاني، بدرع تكريم من قبل إدارة الجمعية الثقافية السريانية السورية .

(ك آ/سـ)

ANHA