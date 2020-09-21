​​​​​​​مهرجان ليلون السينمائي الدولي ينطلق اليوم يبدأ عرض أفلامه اعتباراً من الغد

وانتهت اللجنة من اختيار وترجمة الأفلام التي سيتم عرضها، كما جهزت خشبة المسرح التي سيعرض عليها المهرجان في مخيمي برخدان وسردم، من إضاءة وأجهزة الصوت، بالإضافة إلى تعليق أعلام وصور رمز المهرجان في الساحات العامة وعلى الطرقات، وفي المخيم.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التحضيرية مسعود كراد: إن الساعات القليلة المقبلة ستشهد افتتاح المهرجان في مخيم برخدان في ناحية فافين.

وحول المصاعب التي واجهوها أشار كراد إلى أنه بسبب وباء كورونا المستجد والحصار المفروض على مقاطعة الشهباء من كافة الاتجاهات من قبل الحكومة السورية وجيش الاحتلال التركي ومرتزقته لم يستطع بعض السينمائيين المجيء من بعض الدول الأوربية والعربية وأيضًا من المحافظات السورية.

ولفت كراد أن هيئة الثقافة والفن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وصلت إلى مقاطعة الشهباء لمتابعة المهرجان، بالإضافة إلى وفد من هيئة الثقافة والفن لإقليم الفرات.

فيما لفت أن برنامج عرض الأفلام سيبدأ اعتبارًا من يوم غد.

(سـ)

ANHA