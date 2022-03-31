​​​​​​​مهرجان لتكريم المعلمين والتلاميذ المتفوقين في بلدة السوسة بريف دير الزور

حضر المهرجان عدد غفير من وجهاء العشائر وممثلون عن هيئة التربية في دير الزور وممثلون عن المجالس المحلية بالإضافة إلى الطلاب وأولياء أمورهم والعشرات من الأهالي.

حيث شارك في المهرجان كافة المدارس التابعة لمجمع السوسة التربوي البالغ عددها ٥١ مدرسة.

بدأ المهرجان بكلمة باسم مجمع السوسة التربوي ألقاها جاسم الهور والذي رحب بالحضور وشكر وبارك على المعلمين والمعلمات والطلاب تنظيم المهرجان السنوي الأول لتكريم المعلمين والطلبة المتفوقين، وأشاد بالجهود التي يبذلها المعلمون والمعلمات لتطوير العملية التعليمة رغم كافة الصعوبات.

تلتها كلمة الرئيسة المشتركة لمجلس التربية والتعليم في دير الزور أمينة الصالح التي هنأت المعلمين والمعلمات ووجهت لهم رسالة شكر وامتنان على جهودهم في رفع المستوى التعليمي.

ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس الشعب في بلدة المراشدة أسعد الدخيل كلمة أثنى فيها على جهود الكوادر التعليمية في دير الزور لإعادة إحياء القطاع التعليمي وسط الدمار الذي حل بالمنطقة.

كما ألقى مشعان الرشيد أحد أولياء الطلبة من أهالي ناحية السوسة كلمة بارك فيها تنظيم المهرجان على المعلمين والمعلمات وأكد بأنهم يستحقون التكريم والتقدير لأنهم منبع نشر العلم والمعرفة وتطوير المجتمع والأجيال.

وبعد الانتهاء من الكلمات قدمت فرق فنية لتلامذة عدد من المدارس فقرات فنية تنوعت بين الشعر والمسرحيات والرقصات الشعبية.

واختتم المهرجان بتكريم المعلمين والمعلمات الذين تم اختيارهم من قبل لجنة المتابعة في مجمع السوسة و شهد لهم بالعطاء الأمثل بالإضافة إلى تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين من كل مدرسة من المدارس التابعة لمجمع السوسة التربوي ومن ثم تجول الجميع في المعرض الذي أعدته إدارة المجمع بالتعاون مع المدارس التابعة له .

(ث ع/ل)

ANHA