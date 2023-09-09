​​​​​​​مهرجان لألحان الشعوب في السليمانية

انطلقت أمس الجمعة، فعاليات مهرجان السليمانية الفني الأول لألحان الشعوب (Awaza Gelan) على المسرح الروماني في حديقة هواري شار في السليمانية.

بدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرئت رسالة باسم اللجنة المنظمة للمهرجان، وجاء في الرسالة بأنهم يحاولون تقديم الثقافة والفن الكردي إلى العالم من خلال المهرجان الفني والغنائي، الذي يعد الأول في باشور كردستان.

بعد ذلك قدمت فرقة Keçên Silêmaniyê أعمالها الفنية وتلتها أداء أغاني لفرق من باكور (شمال كردستان)، وفي نهاية اليوم الأول للمهرجان قدمت فرقة الثقافة الوطنية العراقية بعض من عروضها وأعمالها.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مهرجان السليمانية الدولي الأول لألحان الشعوب كوران علي كريم، لوكالة روج نيوز، إن المهرجان يشارك فيه 12 فرقة فنية من كردستان بأجزائها الأربعة، وكذلك من أذربيجان والعراق.

ويستمر المهرجان حتى الـ 11 من أيلول الجاري، وفقاً للجهة المنظمة.

(ف)