​​​​​​​مهرجان جماهيري على حدود غزة والجيش الإسرائيلي يتأهب

وذكر مراسلنا في غزة، أن الفصائل الفلسطينية دعت "جماهير الشعب الفلسطيني في غزة"، للمشاركة الواسعة في المهرجان الذي سينظم عصر اليوم، شرق مدينة غزة".

وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، إنّ المهرجان "يأتي في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على أهلنا في الضفة الغربية المحتلّة والتي كان آخرها المجزرة بحق أبناء شعبنا في جنين، وتزايد وطأة الحصار المفروض على قطاع غزة".

مضيفاً: "لن نسمح للعدو بانتهاك مقدساتنا وقتل أبنائنا وحصار شعبنا".

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهّب واليقظة على طول الحدود مع القطاع، خشية أن يتحوّل المهرجان إلى "عمليات اقتحام للحدود".

وبحسب جريدة الأخبار، فقد نقلت حماس رسالة للوسيط المصري، أنه "ليس من ضمن برنامج المهرجان الاشتباك مع الاحتلال في المنطقة الحدودية، وأن أيّ اعتداء إسرائيلي على الجماهير سيواجَه بتصعيد وردّ قوي من قِبَل المقاومة".

(ع م)

ANHA