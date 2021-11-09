​​​​​​​مهرجان أوصمان صبري للأدب ينطلق غداً

وكان من المقرر أن تنطلق الدورة الخامسة لمهرجان أوصمان صبري للأدب، في الـ 11 من تشرين الأول المنصرم، إلّا أنه تأجّل بسبب وباء كورونا، لتبدأ فعالياته يوم غد.

وأوضحت عضوة اللجنة التحضيرية للمهرجان، ناريمان عفدكي، أنه حظي هذا العام بمشاركة خارجية وأن المشاركين أرسلوا نتاجاتهم الأدبية من كل أنحاء كردستان والعالم.

وأشارت ناريمان عفدكي إلى أن المهرجان يستمر لأربعة أيام في الظروف الطبيعية، لكنه استمر العام الفائت لفترة قصيرة بسبب وباء كورونا وهذا العام أيضاً سيعقد ليوم واحد وذلك للأسباب ذاتها.

كما أوضحت ناريمان عفدكي أن المسابقة ستعقد هذا العام فقط للقصص الكردية والعربية فيما سيكون موضوع القصص هو "الثورة".

برنامج المهرجان

ستبدأ الدورة الخامسة لمهرجان أوصمان صبري للأدب في تمام الساعة 14:00 من يوم غد وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن الكائن في قامشلو.

سيعرض في سياق المهرجان مقطع مرئي (سنفزيون) عن حياة أوصمان صبري ومحاضرات عن الأدب وقراءة قصص المشاركين. كما سيتضمن المهرجان عروضاً مسرحية وقراءةً للأشعار ومقاطع موسيقية وسيختتم بمراسم التكريم.

(ر)

ANHA