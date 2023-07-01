​​​​​​​مهرجان الشهيدة زيلان الثالث يختتم فعالياته

انطلقت يوم أمس، فعاليات مهرجان الشهيدة زيلان الثالث للمرأة الشابة، تحت شعار" المرأة، الحياة، الحرية.. انصروا الحرية" وذلك في مخيم برخدان لمهجري عفرين في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وشهد اليوم الأول من المهرجان، إلقاء قصائد شعرية، وتقديم الفرق الفنية عروضاً من الغناء والرقص الفلكلوري وتقديم عرض مسرحي.

واستمر المهرجان، في يومه الثاني والأخير بتقديم الشابات عروضاً رياضية، في ملعب قرية بابنس، وبمشاركة الفرق الرياضية وحضور المئات من الأهالي.

في البداية، انطلق سباق للدارجات الهوائية، بين الشابات ميراف سليمان ونارين عكاش وسمية قاسم وانتهى بفوز المتسابقة نارين، تلا ذلك مسابقة في لعبة " سبع أحجار" التراثية بين فريقي برخدان وعوائل الشهداء وانتهت بفوز برخدان.

ليتنافس بعدها فريقا تل قراح وأحداث في لعبة " سحب الحبلة"، فيما شهدت فعاليات المهرجان مباراة في كرة القدم بين فريقي تل رفعت وزنوبيا، فاز فيها الفريق الأخير.

بينما فازت الشابة برفين خليل على منافستها ياسمين مامو في مسابقة للجري، لتنتهي فعاليات اليوم الثاني والأخير من مهرجان الشهيدة زيلان بتكريم الفائزين .

(سـ)

ANHA