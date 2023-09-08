​​​​​​​مهرجان الشهيدة روناهي باور للدبكات الشعبية يعود إلى الساحة الفنية قريباً

بعد تعليقه لثلاث سنوات؛ نتيجة هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة وانتشار فيروس كورونا، يعود مهرجان الشهيدة روناهي باور للدبكات الشعبية إلى الساحة الفنية، عبر تقديم فعالياته ودبكاته الفلكلورية التي تمثل قصص وملاحم وثقافات مكونات شمال وشرق سوريا.

يقام مهرجان الشهيدة روناهي باور الذي رُفع الستار عنه لأول مرة عام 2015 في إقليم الجزيرة، بنسخته السادسة على خشبة مركز آرام تيكرام للثقافة والفن ببلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو في 16 أيلول الجاري.

أهداف المهرجان

يأتي المهرجان الذي يقام على مستوى شمال وشرق سوريا وحلب، استذكاراً للشهيدة روناهي باور؛ بينما يهدف للمحافظة على فلكلور وملاحم مكونات شمال وشرق سوريا عبر عروضه الشعبية التي تمثل مكونات المنطقة، وإحياء الثقافات التي تم صهرها على مدار عقود من قبل الأنظمة الاستبدادية.

للدبكات الشعبية التي تشتهر بها مكونات شمال وشرق سوريا وتختلف من مكون إلى آخر، أهمية كبيرة بالنسبة للشعوب لما لها من دور وأهمية في توثيق صلتها بأرضها وثقافتها وإحياء تاريخ وتراث وثقافة المنطقة.

لجنة تحضيرية مؤلفة من كل المكونات

تتألف اللجنة التحضيرية للمهرجان السادس للشهيدة روناهي باور للدبكات الشعبية، والذي سيقام تحت شعار "لكل دبكة قصة ولكل قصة تاريخ"، من ممثلين عن جميع مكونات شمال وشرق سوريا من الكرد والعرب والسريان والأرمن والشركس، وعضوات من حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في شمال وشرق سوريا، وحركة الثقافة والفن الديمقراطي في شمال وشرق سوريا TEV-ÇAND، وهيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان في يومه الأول بتمام الساعة الـ 15:00، وستستمر لـ 5 إلى 6 أيام متتالية، حسب مجموع الفرق المشاركة وبرنامج المهرجان الذي سيتم وضعه في الأيام المقبلة.

عدد المشاركين

وحسب عضوة منسقية حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة، وعضوة اللجنة التحضيرية للمهرجان السادس للشهيدة روناهي باور للدبكات الشعبية، مزكين جولاق، فإن مهرجان هذا العام يتزين بمشاركة خمسة فرق نسائية تابعة لحركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة وأكثر من 25 فرقة عامة.

مزكين جولاق أكدت أن أعداد المشاركين قد يزداد في الأيام المقبلة، مشيرة إلى تحضيراتهم بالقول: "باشرنا الأمور التنظيمية، عبر كتابة مخطط معين للمهرجان، من ثم تخصيص عدة شروط للمشاركة في المهرجان، ووضع قواعد معينة له، وعلى أساسه باشرت كل فرقة التحضير قبل شهر آب؛ لتقييمها من قبل اللجنة التحضيرية".

الشروط والقواعد

حددت اللجنة التحضيرية مدة كل دبكة من 10 إلى 15 دقيقة، وأن يتألف عدد الأشخاص في كل فرقة دبكة من 12 إلى 20 شخصاً، أما بالنسبة للفرق الخاصة (بالنساء والشباب) فيجب أن يتألف من 10 إلى 20 شخصاً كحد أقصى.

فيما يشترط المهرجان للمشاركة بعدة بنود منها "جمالية الثياب والمكياج (النقش والوشم)، حسب فلكلور كل منطقة، وأن تكون الموسيقى والدبكات أصيلة، وأن يكون السيناريو جديد والفكرة جديدة، ويكون للفرقة تناسق".

توزيع الجوائز

بينما يختلف اليوم الختامي للمهرجان بدورته السادسة عن جميع الدورات السابقة، إذ لن يتم تقييم العروض على أساس مراتب، بل سيتم توزيع الدروع على كل الفرق المشاركة، وتقييمها في إطار تصحيح الحركة بما يناسب ثقافة وفلكلور كل منطقة من قبل لجنة التقييم.

(كروب/آ)

ANHA