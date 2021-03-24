​​​​​​​مهرجان الشهيد يكتا هركول يستعد للانطلاق بنسخته الخامسة

وتأتي تسمية المهرجان بهذا الاسم، نسبةً إلى العملية الفدائية التي نفذها المسرحي الكردي، أردوغان قهرمان (يكتا هركول) في الـ 27 آذار/ مارس عام 2004، الذي يصادف يوم المسرح العالمي، وذلك تنديدًا بالمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان، إضافةً إلى رفضه لسياسات حكومة دمشق تجاه الكرد.

هذا، وأضرم الشهيد يكتا هركول، النار في جسده في ساحة سعد الله الجابري بمدينة حلب، بعد تقديمه عرضًا مسرحيًّا.

ويستعد مهرجان الشهيد يكتا هركول للمسرح لعرض فعالياته المسرحية على مستوى شمال وشرق سوريا، بعد عملٍ دامَ قرابة الـ 4 أشهر، متخذًا من "صرخة واشو كاني" شعارًا لنسخته الخامسة.

الانتهاء من التحضيرات

وأنهت اللجنة التحضيرية للمهرجان المؤلفة من 4 أعضاء، بعد جهدٍ طويل تجهيزاتها، من اختيار لجنة للتحكيم، وأخرى للمتابعة والمشاهدة لاختيار العروض المسرحية المستوفية للشروط الفنية.

وتتألف لجنة التحكيم من عدد من الأكاديميين والمختصين في الشأن المسرحي، بينما تتألف لجنة المشاهدة من 5 أعضاء، أما لجنة المتابعة فتتألف من 4 أعضاء.

واستنادًا إلى ذلك، اختارت لجنة المشاهدة، المختصة باختيار العروض، 12 عملًا مسرحيًّا من بين 23 تم عرضها على اللجنة، لتكون بذلك (9 مسرحيات على مستوى شمال وشرق سوريا، ومسرحية واحدة على مستوى باشور كردستان، وأخرى على مستوى باكور كردستان، والأخيرة على مستوى روجهلات كردستان).

أما عن مضمون المسرحيات، فأوضح عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان الشهيد يكتا هركول، فرهاد بلال، في تصريح لوكالتنا، أن لجنة المشاهدة التي اختيرت لأداء مهام اختيار العروض المسرحية، نوّعت هذا العام من نصوص المسرحيات التي ستعرض في المهرجان.

'لضيق الوقت وجائحة كورونا تعذر مشاركة مسرحيات دولية وسورية'

وعن مستوى الأعمال المسرحية في شمال وشرق سوريا، أكّد بلال أنّها لا تزال تحتاج إلى جهودٍ كبيرة وجبارة، لتصل إلى المستويات العالمية، لكن آلية اختيار العروض في هذا المهرجان، استندت إلى ألّا تكون قد عرضت سابقًا، أي أنها تُعرض لأول مرة، كذلك أن تستوفي مدة لا تقل عن ربع ساعة، وإلى ذلك، كان من المقرر أن تشارك فرق مسرحية من مصر ودمشق وسويسرا، ولكن نظرًا لضيق الوقت، وعدم تمكن الفرق المسرحية من الوصول إلى المنطقة في الوقت المحدد، وظروف جائحة كورونا تعذرت مشاركتها.

'احتلال عفرين حال دون إقامة المهرجان'

ولم يُقَم مهرجان الشهيد يكتا هركول للمسرح لعامين منفصلين، مرةً أثناء هجوم الاحتلال التركي ومرتزقته على مدينة عفرين في الـ 18 من شهر آذار/ مارس 2018، الذي خاضت فيه وحدات حماية الشعب والمرأة ملاحم بطولية استمرت 58 يومًا.

ولاحقًا في عام 2020، حيث حالت ظروف وباء كورونا المستجد (كوفيد -19) التي اجتاحت كافة بلدان العالم، وتأثُّر مناطق شمال وشرق سوريا بها أيضًا، دون إقامته مجددًا.

لماذا "صرخة واشو كاني"؟

واتخذ مهرجان الشهيد يكتا هركول للمسرح "صرخة واشو كاني" شعارًا له لهذا العام، وذلك استذكارًا لكافة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم خلال مقاومة الاحتلال التركي في منطقتي سري كانيه/رأس العين، وكري سبي/تل أبيض.

وتشهد مدينتا سري كانيه، وكري سبي منذ هجوم الاحتلال التركي ومرتزقته في الـ 9 من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019، جرائم بحق الأهالي تتمثل بالقتل والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي.

'أهمية المهرجان'

وتكمن أهمية هذا المهرجان في تسليط الضوء على الثقافة الكردية، وتأسيس مدرسة للفن المسرحي الكردي في منطقة شمال وشرق سوريا، واستلهام إرث فني من هذه العروض للأجيال القادمة.

'التوقيت وآلية العرض والجوائز'

ومن المقرر أن يبدأ المهرجان بعرض فعالياته في الـ 27 من شهر آذار الجاري، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، والتي ستبدأ بعرض سنفزيون، ثم عرض فيلم وثائقي عن الشهيد يكتا هركول، في يوم المسرح العالمي، بالإضافة إلى مشاركة فرق غنائية لإحياء هذا اليوم.

وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة التحضيرية، فرهاد بلال، أن برنامج الفعاليات سيستمر وفق عدد المسرحيات المقرر عرضها، مشيرًا: "ستعرض مسرحية واحدة كل يوم، وذلك لإفساح المجال أمام النقاد والمختصين لإبداء آرائهم بهذا الخصوص".

هذا، وفي ختام المهرجان، سيتم تقديم جوائز تقديرية للعروض الفائزة في نسختها الخامسة.

(ك)

ANHA