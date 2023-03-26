​​​​​​​مهرجان الشهيد يكتا هركول كيف بدأ وإلى أين وصل؟

مرّ المهرجان منذ دورته الأولى التي أطلقت عام 2015 بعدة مراحل تخللها أعوام من التوقف؛ بسبب الهجمات والتهديدات التركية على شمال وشرق سوريا إلى جانب انتشار جائحة كورونا.

اقتصرت النصوص والعروض المسرحية خلال الدورات الثلاث الأولى (2015- 2016- 2017) على إقليم الجزيرة وباللغة الكردية فقط.

لكن مع حملات التحرير التي قادتها قوات سوريا الديمقراطية ضد مرتزقة داعش وتحرير أجزاء واسعة من شمال وشرق سوريا، عُرضت الأعمال مسرحية باللغتين الكردية والعربية وشارك في تأديتها فرق مسرحية على مستوى المنطقة.

وتوقف المهرجان عام 2018؛ بسبب الهجوم التركي على مقاطعة عفرين، ليعاود نشاطه عام 2019 بدورته الرابعة.

عام 2020 توقف المهرجان؛ بسبب انتشار جائحة كورونا في مناطق واسعة من العالم.

عام 2021 انطلقت الدورة الخامسة للمهرجان، وتوقف في عام 2022؛ بسبب التهديدات التركية باحتلال مناطق شمال وشرق سوريا.

أما الدورة السادسة فستبدأ في الـ 27 من آذار عام 2023، على خشبة مسرح مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

وحسب عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان الشهيد يكتا هركول بدورته السادسة والمخرج المسرحي، خليل تحلو، فإن الدورات الثلاث الأخيرة؛ تميزت باتساع نطاق المشاركات إلى أجزاء كردستان بعدما كانت ضمن حدود شمال وشرق سوريا فقط.

كما أشار إلى تراجع في قوة النصوص، وأرجع السبب إلى ضعف الكتاب المسرحيين الكرد والاعتماد على ترجمة نصوص مسرحية أجنبية.

(م/آ)

ANHA