​​​​​​​مهرجان الأصالة والتراث يطلق فعاليّات يومه الأوّل في الطّبقة

وأحيت لجنة الثقافة والفنّ عروض المهرجان أمام مقرّ مركز الثقافة والفن بمشاركة 5 فرق غنائية من كلا المكوّنين العربي والكردي، وسط حضور عدد كبير من المثقّفين الذين مثّلوا إقليمي الجزيرة والفرات، والرئيسة المشتركة لهيئة الثقافة والفنّ في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عائشة الرجب، والرئاسة المشتركة لكلّ من المجلسين التشريعي والتنفيذي في الطبقة، وممثّلين عن القوات العسكرية والأمنية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، بدأت فعاليات المهرجان، فألقى الرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن في الطبقة علي العلايا كلمةً بارك فيها إحياء هذا المهرجان الذي يعدّ الأوّل من نوعه ضمن المنطقة، وأضاف: "في مثل هذه الأيام من العام المنصرم بدأت الدولة التركية أعمالها الإجرامية وهجماتها الوحشية على مناطق شمال وشرق سوريا بعملية أطلقوا عليها "نبع السلام" وما كانت إلّا نبعاً للدمار والتشرّد والقتل تحت راية أحلام طامعة بإعادة الأمجاد العثمانية في المنطقة، والّتي لا نزال نرى مدى سلبيّتها إلى يومنا الرّاهن، فسياسة التتريك والتغيير الديموغرافي لا تزال طاغية على المشهد".

ثمّ اعتلت الفرق المشاركة المسرح لتقدّم عرضاً موسيقياً تضمّن مختلف ألوان الغناء الذي تميّزت به شعوب المنطقة من عرب وكرد وسريان ضمن أغنية أدّاها أكثر من 15 فنّاناً وفنّانة، ليجسّدوا فيها حقيقة التمازج الثقافي لمكونات المنطقة، داعين لإحياء هذا الإرث العظيم من خلال كلمات أغنيتهم التي استمرّت مدّة 20 دقيقة.

واستهلت فرقة "بيت الأصيل" العروض الغنائية لتقدّم عدداً من المقطوعات التي حملت طابع "القدود الحلبية" والتي تعدّ أحد ألوان التراث الشعبي الذي تتميّز به سوريا بشكل عام، تلتها فرقة التراث الكردي التي قدّمت بدورها عدداً من الأغاني التي تعود لـ "التراث العفريني".

كما قدّمت فرقة "تراث دير الزور" أغاني متنوّعة تميّزت بلهجة أهالي دير الزور، وسط عقد حلقات الدبكة من قبل الحضور وأعضاء الفرق الغنائية.

ومن ثمّ اختتمت فعاليات اليوم الأوّل للمهرجان بتقديم فرقة "درّة الفرات" لوناً من الأغاني الشّعبية "الموليّة" الذي يشكّل هوية منطقة الفرات.

وهذا، وسيستمرّ المهرجان مدّة يومين أيضاً، ومن المقرّر أن تنتقل فعاليات مهرجان الأصالة والتراث إلى بلدة المنصورة الواقعة في ريف الطّبقة الشرقيّ.

(ع أ/إ)

ANHA