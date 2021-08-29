​​​​​​​مهرجان الأصالة والتراث الثاني للموسيقا والغناء ينطلق في مدينة الطبقة

بعد تدريب دام نحو شهر؛ نظم مساء أمس السبت، مركز الثقافة والفن في الطبقة مهرجان الأصالة والتراث الثاني للموسيقا والغناء، في مدينة الطبقة، وذلك تحت شعار "الموسيقا لغة الشعوب".

وحضر المهرجان المئات من أهالي المنطقة وممثلين عن الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة ومجلسها العسكري، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية وتنظيمات الشبيبة والمرأة الشابة.

وباركت الرئيسة المشتركة لمركز الثقافة والفن في الطبقة، بريفان دودخ، إقامة المهرجان على شعب المنطقة "المتشبث بالمقاومة رغم ظروفه ومعاناته"، مضيفة: " هذا المهرجان يعبّر عن تراث وأصالة المكونات جميعاً".

و قدمت الفرق المشاركة عروضاً غنائية وموسيقية تراثية وباللغتين العربية والكردية.

وشارك في فعاليات اليوم الأول من المهرجان (فرقة البيت الأصيل، وفرقة الطبقة، وفرقة الرقة، وفرقة دير الزور، وفرقة التراث الشعبي، وفرقة درة الفرات والمغنييّن سردار شريف ورامان محمد).

وفي ختام فعاليات اليوم الأول قُدِّمت الدروع التذكارية لكل من المجلس التنفيذي في الطبقة والمركزين الثقافيين في الطبقة والجرنية.

هذا ومن المقرر أن تنطلق اليوم الأحد، فعاليات اليوم الثاني من المهرجان في بلدة المنصورة في ريف الطبقة الشرقي، فيما يستمر المهرجان لـ 4 أيام، تعقد فعاليات يومه الثالث في بلدة الجرنية الواقعة شمال غرب مدينة الطبقة، لتختتم فعالياته في بلدة السويدية في الريف الشمالي للمدينة.

وتهدف المهرجانات لتنشيط الحركة الثقافية والوصول بها إلى مستوى متقدم من خلال تسليط الضوء على التراث الفراتي وتبادل الثقافات والفلكلور بين كافة المكونات.

(س ك/ س ر)

ANHA