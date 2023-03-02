​​​​​​​مهرجان أدب وفن المرأة يختتم فعالياته بإعلان أسماء الفائزات في المسابقة

وانطلقت يوم أمس فعاليات المهرجان الثامن لأدب وفن المرأة برعاية هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة وتحت شعار "بثقافة ’المرأة، الحياة، الحرية‘ سنجسد فن الثورة"، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو. وشارك في المهرجان مائة مشاركة في مجال الأدب والفن.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني للمهرجان قراءة قصائد شعرية باللغة العربية من قبل كل من الشاعرات فوزية المرعي وفيروز رشك، وباللغة السريانية من قبل الشاعرة رشا شمعون. بالإضافة إلى قراءة القصة القصيرة باللغة الكردية قرأتها القاصة ناريمان عفدكي.

ومن ثم تحدثت عضوة لجنة تقديم النتاجات المقدمة للمسابقة، أفين بلال حول آليات التقييم، وقالت بهذا الصدد: "تم تشكيل ثلاث لجان تقييم، لجنتان لتقييم الأعمال الأدبية باللغتين الكردية والعربية مؤلفتان من 6 أشخاص، ولجنة مؤلفة من 3 أشخاص لتقييم اللوحات الفنية. وصلت إلى المهرجان 41 مادة أدبية تضمنت قصائد شعرية وقصصاً ومقالات، 15 منها باللغة الكردية و25 باللغة العربية، بالإضافة إلى 45 لوحة فنية".

واختتمت فعاليات المهرجان بإعلان أسماء الفائزات في مسابقة المهرجان، وتوزيع الجوائز عليهن.

وفازت في مجال القصة القصيرة باللغة العربية بالترتيب كل من آزا حسن، فاطمة أحمي وخاتون إبراهيم.

وفي مجال الشعر باللغة العربية كل من سما عيسى، آيا حميد وزكية موسى. أما في مجال المقالة باللغة العربية ففازت ليلى خالد.

القصة القصيرة الكردية فازت فيها كل من ميديا بركات، زيلان حمو وهند عبدالله. وفي الشعر الكردي فازت كل من آلجين حمو، سلافا آرارات وآناهيتا سينو.

أما في مجال الفن التشكيلي ففازت كل من يارا حسكو وياسمين حسن.

(ك)

ANHA