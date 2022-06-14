​​​​​​​مهراج أورال: يجب على جميع مكونات سوريا خوض حرب نهائية من أجل الحرية ضد الاحتلال

بعد فشل مخططات الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها في زاب وشنكال، تواصل التهديد بشن هجوم احتلال جديد ضد مناطق شمال وشرق سوريا. كانت الدولة التركية المحتلة تمهد الطريق لهجوم واسع النطاق على أهالي شمال وشرق سوريا منذ 3 سنوات وتريد الحصول على تنازلات دولية من أجل السماح لها باحتلال المدن. ترى الدولة التركية المحتلة الحرب الأوكرانية الروسية وطلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو "فرصة" ، حيث تواصل جهودها لإطلاق هجوم احتلالي جديد خلال اجتماعات أستانا ومجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي. وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أشارت إلى أن هجوماً جديداً سيتحول إلى حرب شاملة وينتشر في جميع المناطق.

تحدثنا مع السياسي وقائد قوات المقاومة السورية مهراج أورال عن المناطق التي تحتلها تركيا وحول أي هجوم احتلالي جديد محتمل وموقف حكومة دمشق من الهجمات.

وقال مهراج أورال إن "رغبة الاحتلال لا تتوقف هنا ، بل إنهم يطمعون في احتلال الخط الحدودي بعمق 50 كيلومتراً" وشدد على أن الدول المجاورة لتركيا والكيانات والمنظمات التي تضطر للقتال ضدها، يجب أن تتحد وتعمل معاً. وأن تتحد في جبهة حرب مشتركة.

أريد أن أبدأ من الأراضي المحتلة. احتلت الدولة التركية ومرتزقتها، عفرين، كري سبي، سري كانيه ، الباب ، إعزاز ، جرابلس وإدلب. ما المطلوب من القوات السورية أن تفعله ضد الاحتلال لتحرير هذه المناطق؟ وأيضاً ماذا تقول عن الجرائم التي تحدث كل يوم في الأراضي المحتلة؟

بادئ ذي بدء، أود أن أدين بشدة هذه المساعي الجبانة. القوات التركية تعيد احتلال المنطقة كل يوم تقريباً منذ أكثر من ألف عام. لم يقتصروا على هذه المنطقة وعلى العالم العربي فقط، بل احتلوا حتى نصف أوروبا. أرادوا السيطرة على حوض البحر الأبيض المتوسط، باختصار إن تاريخ الحكام الأتراك في منطقتنا هو تاريخ من الاحتلال والإبادة الجماعية والنهب. عانى الحكام الأتراك من خسائر فادحة وهزموا في الحرب العالمية الأولى. وصلوا إلى نقطة فقدوا فيها جميع الأراضي المحتلة. المرحلة التي بدأت بمعاهدة سيفر، وتوجت بمعاهدة لوزان وأرست الحدود المعروفة للجمهورية التركية ، باستثناء لواء اسكندرون وشمال قبرص، وكذلك المناطق المحتلة الآن في سوريا والعراق.

تظهر هذه المرحلة التاريخية الحالية القصيرة أن الحكام الأتراك لا يعتبرون مشكلة كبيرة في منطقتنا فقط، ولكن أيضاً في أوروبا وحتى في العالم. والعلاقة المباشرة للحكام الأتراك بالمشاكل المعاشة في البلقان والقوقاز وآسيا الوسطى وأفريقيا، تؤكد هذا الأمر. بما أن موضوعنا هو سوريا واحتلال الدولة التركية الفاشية، فلنضع جانباً الأحداث في منطقتنا والعالم الآن.

احتلت الدولة التركية الفاشية ومرتزقتها، عفرين وكري سبي ، وسري كانيه، والباب ، وإعزاز ، وجرابلس وإدلب. عندما ينظر المرء إلى الميثاق المللي والعثمانية الجديدة ، فإن احتلال كل سوريا والمنطقة يبرز تدريجياً كمشروع أمامهم. أحد أسباب ظهور مشروع احتلال واسع النطاق كهذا هو أن العثمانيين ليسوا من مواطني هذه المنطقة. أي أنهم ليسوا المجتمع الذي يمكن لهم امتلاك هذه الأرض. بسبب هذا الوضع، فإن سياستهم الرئيسة هي رؤية كل المختلفين كأعداء ومحاربتهم. لهذا السبب، في هذا التاريخ الذي يمتد إلى آلاف السنين، من السلاجقة إلى العثمانيين ومن هناك إلى الدولة التركية الفاشية، فإنهم أوجدوا لأنفسهم أعداء وقاتلوا ضدهم. وحتى اليوم فإنها تجري خلف نفس المخططات كقوة غزو أجنبية في المنطقة، يريدون إبقاء هذه الأراضي تحت سيطرتهم مثل آلة للإبادة الجماعية.

بصفتنا الشعوب الأصلية لهذه الأرض، ورغم كل نداءاتنا ومطالبنا من أجل السلام ، فإنهم لم يقبلوا بذلك وعملوا على جرنا إلى حالة حرب عنيفة. ونتيجة لذلك، اضطررنا إلى أن نقول نعم للحرب التي فُرضت علينا. كان هذا اختيارهم. لم يسبق لشعب سوريا والمؤسسة السياسية إعلان الحرب على الدولة التركية الفاشية. يجب أيضاً تذكر مبادرات السلام التي اقترحها حزب العمال الكردستاني باسم الكرد. اليوم ، تخوض تركيا حرباً ضد جميع جيرانها. لكن هذا الوضع لن يستمر دائماً على هذا النحو.

كما ذكرتم أن وضع الدولة التركية هذا لن يستمر على هذا النحو. هل هذا ينطبق أيضاً على المناطق المحتلة؟ ما الذي يجب فعله لإخراج الدولة التركية ومرتزقتها من الأراضي المحتلة؟

نعم. السبيل الوحيد المتبقي من أجل إخراج تركيا من الأراضي المحتلة هو القتال ضدها وإلحاق الهزيمة بها. كل الخيارات الأخرى لا معنى لها في مواجهة عقلية المحتل التركي-الاستعماري-الفاشي. خيار الحرب هذا صالح لكل المنطقة. ولأجل ذلك يجب على الدول والمنظمات والمجتمعات المجاورة لتركيا التي أُجبرت على القتال ضدها، أن تتحد في جبهة حرب مشتركة. إن فرص تحقيق ذلك متاحة بالفعل. فالحقيقة أن الأطراف التي يفترض بها أن تتحرك في جبهة واحدة، تتصرف أحياناً من تلقاء نفسها، مما يؤدي إلى خسارتها. يجب ألا ننسى أنه بدون الاتحاد ضد العثمانيين الفاشيين الجدد المستبدين، لا يمكن للمرء أن يتحدث عن الحرية والاستقلال والإرادة. لهذا ، في رأيي، يجب إنشاء هياكل تنظيمية مشتركة وفقًا لروح الوحدة هذه.

لم تكتفِ دولة الاحتلال التركية باحتلال هذه المناطق، بل تهدد بشن هجمات جديدة لاحتلال مناطق شمال وشرق سوريا. لماذا يسعون إلى شن هجمات احتلالية في هذه الفترة، وماذا تعني هذه التهديدات؟

تركيا قوة هجومية. وكما يتضح من هذه التصريحات، فإن الدولة التركية الفاشية تشن حركة شرسة ضد جيرانها. يبدو أن حالة الحرب هذه ستستمر إلى أن يتم القضاء على الطابع الفاشي المحتل للدولة التركية. وكما هو واضح منذ التاريخ وحتى اليوم ، عندما يشعر الحكام الأتراك بالراحة أو تظهر حالة استياء من قبل المجتمع ضدهم، فإنهم يقومون قبل كل شيء بمهاجمة جيرانهم.

نحن نرى هذه التهديدات على أنها حالة لا يمكن التوفيق بينها وبين السلام. الطريقة الوحيدة للحد من ذلك وتقديم خيار سلمي هي خوض حرب عسكرية نهائية من خلال بناء جبهة موحدة ضد الفاشية. لا يمكن إقناع الدولة التركية الفاشية بوسائل أخرى. تظهر الأحداث التاريخية أن هذا هو الحال.

هكذا أرى المخاطر التي خلقها الحكام الأتراك على شعوب المنطقة منذ آلاف السنين. الإبادة الجماعية الفاشية وسياسات الاحتلال ضد حزب العمال الكردستاني ، على الرغم من كل دعواته للسلام ، هي مثال على ذلك. ليس هناك سوى معنى واحد لهذا ؛ لا توجد طريقة أخرى سوى تصعيد الحرب حتى تنتهي الديكتاتورية الفاشية.

السبب الرئيس وراء قيام الدولة التركية الفاشية بشن هذه الهجمات هو اعتقادها بأنها لا تستطيع الحفاظ على وجودها في المنطقة بدون وجود أعداء. هذا هو تاريخ الحكام الأتراك. المنطقة ليست بلدهم. فروا من آسيا الوسطى وأتوا إلى هنا. تم قتل السكان الأصليين في هذه المناطق ونهبهم بالسيوف والخناجر. لم يكن هناك سلام في هذه المنطقة منذ ذلك الحين. هكذا تم تدوين هذا التاريخ الذي يمتد لألف عام. لذلك ، من دون تدمير العقلية السائدة للأتراك في المنطقة، لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتحقيق ديمقراطية يمكن للشعب أن يعيش فيها بحرية. لهذا، من الضروري اليوم عدم التركيز على السلام ، ولكن على سياسات الحرب ضد الدولة الفاشية التركية المحتلة.

أكدت قوات سوريا الديمقراطية في اجتماعها الطارئ بأنها مستعدة للتنسيق مع حكومة دمشق لصد هجمات الاحتلال التركي. كيف يجب أن يكون موقف حكومة دمشق من الهجمات المحتملة على المنطقة؟

لا يجب أن يكون هناك تسامح مع الدولة التركية الفاشية التي تحتل سوريا وتواصل احتلال أراضيها . ومقابل هذا يجب أن تجتمع جميع القوى الحليفة ضد الاحتلال وأن يخوضوا حرب الحرية الأخيرة. هناك حقيقة يجمع الجميع عليها وهي وحدة الأراضي السورية. وفي إطار هذا يجب أن تتوحد جميع القوى وخاصة روسيا-إيران حزب الله والمقاومة السورية وقسد. يجب شق طريق الحرية والديمقراطية من خلال المقاومة ضد الاحتلال الفاشي. ويجب محاسبة الدولة التركية الفاشية على كافة الجرائم التي ارتكبتها، وليست فقط التي ارتكبتها في سوريا وإنما يجب محاكمتها على جرائمها القديمة وفق القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

يجب أن تدير قوات سوريا الديمقراطية علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية حسب روح هذه الأرض. ويجب أن تحمي الوحدة والمصالح المشتركة لشعوب المنطقة وأن تحمي الكيانات المضادة للفاشية أيضاً. كما يجب تذكر حقيقة أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية رئيسة هذا الحلف. إن قسد تمثل قسماً من الشعب المحلي في هذه الأرض. لذا أفكر أن وضع المصالح المشتركة لشعوب سوريا في أساس الاتفاقات يجب أن يكون النقطة الأولى والرئيسة. إذا طورت قسد علاقتها في هذه المرحلة على هذا الأساس لا يوجد شيء آخر يمكن أن يقوله المرء. إن وجهة نظر السيد عبدالله أوجلان بخصوص العلاقات والاتفاقيات واضحة في هذا الموضوع. وأنا أؤيد هذا أيضاً.

لأن هذه الإطار هو الذي يحدد مستقبل الشعب الكردي وجميع شعوب المنطقة. من تمثل قسد. إنها تمثل موقف المجتمع والشعوب. لذا لا يمكن للشعب تبني موقف آخر.

إن حكومة دمشق تبحث عن هذا الموقف منذ البداية. لأنه لا يوجد موقف منقذ غير هذا. يمكن أن تتواجد مشاكل, يمكن أن تتواجد مواضيع معقدة لا يمكن فهمها. لكن هذا هو الموقف الموحد. إن هذا الموقف يضمن وحدة الأرض. يجب أن ترى حكومة دمشق موقف قسد الموحد هذا. ويجب أن توافق على هذا الموقف من أجل تحرير الأراضي دون الالتفات إلى الأحداث الماضية.

من الواضح جداً أن من يرتكب خطأ في هذا الموضوع سيدفع ثمناً باهظاً. سواء كانت حكومة دمشق أو قسد. يجب على كلا الطرفين رؤية هذا بوضوح. إننا نمر بمرحلة صعبة. لذا يجب عدم ارتكاب أخطاء لن تغتفر.

هذه الهجمات المحتملة كيف ستؤثر على المنطقة وكيف ستؤثر على وحدة الأراضي السورية والشرق الأوسط؟

إن الشرق الأوسط منطقة نزاع. إن تصريحات أردوغان لن تخلق مشاكل في توازنات المنطقة. إن هذه المنطقة محتلة منذ آلاف السنين من قبل قوى تدعم تقسيم الأراضي. خلال الألف سنة الماضية لم يمر يوم دون بكاء الأمهات. ومع هذا الهجوم الجديد لم يفد قول أردوغان " إننا لا نريد الإرهابيين على عمق 30 كم من حدودنا". إن الدعوة إلى إنشاء "منطقة آمنة" والتي تعتبر من أهم أهداف هذه الهجمات، كان دائماً على جدول الأعمال. الفرق الوحيد الآن هو أن روسيا وأوكرانيا في حالة حرب. من المضحك أن أردوغان يريد استغلال هذه الحرب كفرصة. إلا أن بوتين أغلق الموضوع برد قاسٍ أمام هذا" المهرج الرخيص" أعتقد أن موقف بوتين أغلق ملف المنطقة الآمنة. وإذا ركزنا جيداً سنلاحظ أن الفاشي أردوغان يمتنع عن استخدام كلمة "المنطقة الآمنة" في السياسة الداخلية أيضاً.

ومن دون شك في حال تحقيق حلم "المنطقة الآمنة" فإن توازنات المنطقة ستنقلب رأساً على عقب. وستعمق الأزمة في المنطقة. لكن عدم تحقيق هذا لن يشفي جرح وحش الدولة التركية الفاشية. ومقابل هذا تستمر التهديدات بشن هجمات ومساعي احتلال المنطقة. إنهم يهددون مستقبلنا يطلقون تهديدات كبيرة ضد حياة المنطقة بشكل عام. ومن أجل هذا يجب تعزيز المقاومة، وليس فقط ضد الهجمات المحتملة. بل يجب تصعيد النضال من أجل تحرير المناطق المحتلة. لذا يجب على جميع شعوب سوريا وقواتها في المناطق المحتلة أن يعززوا مقاومتهم ضد الدولة التركية المحتلة وطرد الجيش التركي.

ما الموقف الذي يجب أن تبديه كل من شعوب سوريا، والقوى الاشتراكية، والمثقفين، والكتاب في تركيا والشرق الأوسط ضد هذه الهجمات؟

يجب أن تكون جميع القوى التقدمية صاحبة الكرامة، واليساريين الأتراك في موقف داعم. يجب أن تعمل قوى المقاومة على توسيع المقاومة معاً. وأن يثبتوا أولاً بأنهم قادرون على تحطيم تهديد "المنطقة الآمنة" وتحرير المناطق المحتلة. ومن أجل هذا فإن المقاومة هي الشرط الأساسي. إن الشعب الذي لا يقاوم لن يستطيع تحرير أرضه.

من هو مهراج أورال؟

مهراج أورال يعرف أيضاً باسم علي كايالي. كان الرئيس السابق لحزب جبهة التحرير الشعبية في تركيا. والآن يشغل منصب قيادي وحدات "المقاومة السورية" والتي أسسها في سوريا. سجن في تركيا وأمضى فترة سجنه في 12 سجناً، وفي 31 تموز عام 1980 فر من سجن أضنة. وفي 10 آب عام 1980 عبر إلى سوريا. بعد الانفجار الذي حدث في ريحانلي التابعة لهتاي بتاريخ 11 أيار 2013 وأودى بحياة 52 شخصاً، صدر أمر بملاحقته من قبل السلطات التركية. في عام 2018 شارك في الاجتماع الدولي الخاص بمرحلة السلام في سوريا المنعقد في سوتشي. وبحسب أقواله فقد تعرض حتى الآن لـ 16 محاولة اغتيال.

ANHA