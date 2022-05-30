​​​​​​​مهندس ومربي للنحل يدعو إلى الحذر عند رش المبيدات الحشرية لأضرارها على النحل 

النحل حشرة اجتماعية، ومن الحشرات النافعة التي يستفيد منها الإنسان وبشكل كبير عبر التاريخ، في الحصول على العسل وغذاء الملكات وشمع النحل وحبوب اللقاح، بالإضافة إلى سم النحل ولدغته التي دخلت في العديد من العلاجات المرضية، ومساهمة النحل الفعالة في تلقيح أزهار الأشجار والخضروات، حيث يتم تلقيح 70 % منها عن طريق النحل.

خالد رشكي، مهندس زراعي، ينحدر من ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو، بدأ قبل 18 عاماً بتربية النحل، حيث جلب في بداية الأمر 5 خلايا نحل فقط، بعد تخرجه من الجامعة.

رشكي عمل على تطوير تربية النحل لديه، واهتم به بشكل كبير، بتوفير البيئة المناسبة والغذاء له، لتتطور منحلته وتكبر. حيث يملك الآن أكثر من 700 خلية نحل.

هذا وتتكون خلية النحل من الملكة، وهي الأنثى الوحيدة القادرة على التكاثر ووضع البيوض، والعاملات وهي عقيمة نتيجة الإفرازات الفرمونية المنتجة من الملكة وهي التي تقوم بكامل أعمال الخلية من جمع الغذاء وإنتاج العسل وتخزينه وتربية الصغار وحماية الخلية، والذكور الذين يقتصر عملهم على تلقيح الملكات.

للنحل فائدة على الدورة الزراعية

المهندس خالد رشكي يذكر أن للنحل فوائد كثيرة على الدورة الزراعية، وخصوصاً في إقليم الجزيرة المعروف بأنه من المناطق الزراعية التي يعتمد عليها كركيزة في الاقتصاد المجتمعي.

وقال: "لها فائدة كبيرة وخصوصاً على القطن والخضروات، ففي حال وجود النحل بين هذه المزروعات يزداد الإنتاج لزيادة التلقيح، بالإضافة إلى فائدته لأشجار الفاكهة".

ويستفاد من عسل النحل في علاج العديد من الأمراض، ويصفه الأطباء كدواء رئيس، بالإضافة إلى الغذاء الملكي الذي يستخرج من الخلايا في أوقات محددة من العام.

وخلال العامين الماضيين، تعرضت شمال وشرق سوريا للجفاف ونقص غذاء النحل؛ مما تطلب من مربي النحل زراعة العديد من أنواع الأعشاب المغذية للنحل مثل الكزبرة وحبة البركة والقطن. ويصنف عسل هذه الأعشاب بأنه من أجود أنواع العسل.

هذا وتتأثر نوعية العسل المنتج وطعمه وجودته بالغذاء المتوفر للنحل في المكان الذي تتغذى منه.

رش المبيدات بشكل عشوائي يهدد النحل

وعن الأخطار التي تهدد خلايا النحل، أشار المهندس خالد رشكي إلى أن قيام المزارعين برش المبيدات الحشرية بشكل عشوائي دون مراجعة المهندسين المختصين ومعرفة أضرارها، يتسبب في فناء خلايا النحل وطالب الجهات المختصة بتوعية المزارعين بكيفية استعمال ورش المبيدات الحشرية.

ويقوم أصحاب أشجار الفاكهة في هذه الفترة من العام برش المبيدات الحشرية، التي تتسبب أنواع منها بقتل النحلة عند الاقتراب منها.

ويؤكد رشكي أن العديد من الأسر في مقاطعة قامشلو تعتمد على تربية النحل في معيشتها، بالاستفادة من بيع خلايا النحل الجديدة وبيع كميات من العسل والشمع والغذاء الملكي.

على مربي النحل الاهتمام بخلاياه بشكل جيد

يتعرض النحل للعديد من الأمراض، لذلك فهو يحتاج إلى عناية واهتمام خاص، وبحسب خالد رشكي؛ على مربي النحل فحص الخلايا بشكل مستمر وخصوصاً من حشرة "القراد"، بالإضافة إلى طيور "الوروار" التي تقتل النحل.

اليوم، يرتبط خالد رشكي بمناحل النحل بعلاقة قوية، بعيداً عن المادة، ويمضي أيامه بينها، ويقول إن الاهتمام بالنحل له نكهة خاصة.

(سـ)

ANHA