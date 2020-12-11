​​​​​​​محمّد شابّ استهوته موهبة الرّسم فأبدع فيها

كان الرّسم ملجأه الوحيد، الذي حوّل ما فكّر وشعر به، من خلاله، إلى لوحات فنيّة، تجسّد الواقع أو الحالة النفسيّة التي هو فيها، من خلال مزج الألوان ونسج الخطوط.

شغفه بموهبته استطاع التفنّن بريشة قلمه في الرّسم على القماش

برز ولعه بموهبة الرسم منذ صغره، وبدعم ومساندة من أفراد عائلته برع في موهبته وبدأ بالرسم على الورق، والكرتون، وتطوّرت موهبته ليتمكّن لاحقاً من الرسم على القماش وبالألوان الزيتية ليبدع في مزج الألوان والتفنّن بريشته في رسم ما يدور في مخيلته.

بريشته الخاصة رسم لوحات فنيّة بأحجام مختلفة وأشكال متعدّدة مستخدماً قلم الرصاص وسيلة تقليدية بدائية، ثم طوّر أسلوبه إلى استخدام الألوان الزيتية، والمائية.

ولع في رسم لوحات تجسّد مشاهد الطبيعة الجميلة ومناظرها الخلّابة، بالإضافة إلى اهتمامه برسم ملامح وتعابير وجه المرأة، ويمضي جُلّ وقت فراغه في رسم صور أفراد عائلته وأصدقائه أثناء وجوده في غرفته الذي جعل منها مرسماً.

تطوّع وشارك في المعارض المدرسيّة لعرض صوره

تطوّع في الرسم على جدران عدد من مدارس ديرك وتزيينها كما شارك في معارض مدرسية عديدة، عرض فيها لوحاته الزّيتية وأعماله الفنيّة المتنوّعة التي لاقت ترحيباً من قبل إدارة مدرسة يوسف العظمة في ديرك وطلبتها.

حاول أن يمزج بين الألوان ليزيّن بها الورق والكرتون ومن ثمّ القماش عند الرسم عليها، بالإضافة إلى مجموعة من الرّسومات الانفعالية التعبيرية وصور أطفال العائلة ليحتفظ بها في منزله.

واكتسب محمّد محي الدين موهبته من خلال المزاولة و كفاحه على تطوير موهبته الفطرية واستطاع الاعتماد على خياله وذاته في الرسم بشكل كبير في أي عمل فنّي يقوم به.

وفّرت أسرة محمد الأدوات المناسبة لعمره منذ أن بدأ بالرسم، حيث أمّنت له كافّة مستلزمات الرسم من أقلام التلوين وأقلام الرصاص والدفاتر ليتمكّن من بدء الرسم والخربشة وإخراج أفكاره على الورق رويداً رويداً.

يمضي جُلّ وقت فراغه في مرسمه الصغير للرسم، واستغل محمد فترة الحظر في ديرك وتعطيل المدارس بعد انتشار وباء فيروس كورونا ليتمكّن من رسم أكبر قدر ممكن من الرسومات لأفراد العائلة والأصدقاء والمناظر الطبيعية.

يستعمل محمد السّكّين عند الرسم بالألوان الزيتية أثناء مزجها للحصول على ألوان خفيفة وجميلة، للرسم على القماش وبقياسات وأحجام مختلفة.

ويقول محمد محي الدين : "إنّ تعلّمي للفن كان فطرة حيث لا يوجد في العائلة أي ميول تجاه الرسم، ولكن أسرتي شجّعتني ووفّرت الأدوات لممارسة موهبتي التي بدأت أبدع فيها".

ورسم محمد حتّى الآن حوالي مئة لوحة فنّية منها ما هو مرسوم بقلم الرّصاص، والألوان المائية والزيتية.

ويحلم محي الدين بأن يفتتح مرسماً خاصّاً به لرسم تراث المنطقة وإيصال رسالته إلى العالم للتعرّف على تراث المنطقة والمشاركة في المعارض العالمية.

(م ح)

ANHA