​​​​​​​محمد شاهين يحمّل التحالف الدولي وروسيا مسؤولية الهجمات التركية المستمرة على المنطقة

أسفرَ الهجوم بطائرةٍ مسيرة للاحتلال التركي يوم أمس السبت عند الساعة 16:00، استهدف منزلاً شرقي مدينة كوباني؛ عن استشهاد مدنييّن أثنيّن وجرح سبعةً آخرين، بحسب بيان نشره المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات على صفحته الرسمية.

وفي تصريحٍ خاص لوكالتنا قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم الفرات محمد شاهين، أن الهجمات التركية لم تتوقف جواً بالطائرات المسيرة والحربية، وبراً عن طريق المجموعات المرتزقة على طول خطوط التماس في شمال وشرق سوريا.

وقال شاهين في اتصال هاتفي، " لم تشهد المناطق الحدودية مع تركيا أيَّ تحركاتٍ أو مظاهر عسكرية، قوات سوريا الديمقراطية ومنذ عامين التزمت من جانبها ببنود وقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا في خطوط التماس؛ وفق الاتفاق الذي أبرم بين الضامن الروسي والاحتلال التركي، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال التركي، ولم تخرق قسد يوماً ذلك الاتفاق بل ابتعدت 30 كم إلى عمق الأراضي السورية لنزع الذرائع التركية في مهاجمة المنطقة، لكن لا تزال الهجمات التركية مستمرة ضد المدنيين".

واستهدفت طائرات مسيرة للاحتلال التركي في 20 و23 تشرين الأول/أكتوبر، وأوقعت شهداء في صفوف المواطنين بينهم مدنيون وعسكريون.

وأشار محمد شاهين إلى أنهم في الإدارة الذاتية لإقليم الفرات يحمّلون القوى الضامنة وفي مقدمتها التحالف الدولي وروسيا الاتحادية؛ مسؤولية الهجمات التركية الوحشية، مضيفاً "لقد كررنا مراراً وتكراراً بأن عليهم القيام بمسؤولياتهم تجاه الانتهاكات التركية والمجموعات المرتزقة التابعة لها، عليهم إيقاف هذه المجازر بحق شعبنا".

(ز س/ج)

ANHA