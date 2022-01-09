​​​​​​​محمد شاهين يدعو الشعب لاتخاذ التدابير وينتقد صمت روسيا وأمريكا حيال الهجمات التركية

وقال شاهين لوكالتنا "هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المدينة وريفها لمثل هذه الهجمات، بل ومنذ احتلال كري سبي/ تل أبيض، وسري كانيه/ رأس العين ومدينة كوباني وريفها تحت النيران التركية".

وتعرضت مدينة كوباني و6 قرى في الريف الشرقي يوم أمس لقصف صاروخي ومدفعي انطلاقا من قواعد الاحتلال التركي الحدودية، ما أسفر عن استشهاد مدني وجرح 12 آخرين بينهم نساء وأطفال حالات بعضهم لا تزال حرجة.

وقال محمد شاهين: "نعلم جيداً بأن هجمات جيش دولة الاحتلال التركي ستزداد في الأيام المقبلة فهدفها احتلال مناطقنا، لذا يتوجب على الجهات المسؤولة تحمل مسؤولياتها".

وحمل شاهين "الضامنتين" روسيا وأمريكا مسؤولية الهجمات التركية على المنطقة، وأضاف "يقع على عاتقهما المسؤولية الكبيرة للمجازر التي تحصل، فكل شيء بات واضحاً لهما، ويعلمان جيدان بأن جيش دولة الاحتلال بين الفترة والأخرى يرتكب المجازر بحق المدنيين فمنذ أكثر عامين وهما تلتزمان الصمت".

وأكد بأنه من المفترض أن يكون "دور الضامنتين هو إيقاف جيش دولة الاحتلال ومرتزقتهما عند حدهما، ولكن نرى العكس فهاتان الدولتان تلتزمان الصمت حيال هذه الهجمات التي تتيح المجال أمام دولة الاحتلال للتمادي أكثر، وحتى الوعود التي نتلقاها من الضامنة روسيا تذهب في مهب الريح مع الوقت".

وناشد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات محمد شاهين شعب المنطقة باتخاذ خذ التدابير الاحترازية، وعدم التأثر بمثل هذه الهجمات التي من شأنهما زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا بأن الإرادة تصنع المستحيل.

(ن ك/ج)

ANHA