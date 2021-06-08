​​​​​​​محلل: تاريخ تركيا طويل في التورط بالجريمة المنظمة

ويقول الكاتب والمحلل رايان جينجيراس في مقال له لموقع "War on the Rocks" الأميركي المعني بالتحليلات الأمنية والسياسية والاقتصادية، إن الاعترافات التي أدلى بها رئيس المافيا التركية المنفي والضجة التي أثاروها هي علامات على عودة سياسة المافيا إلى تركيا.

ووفقاً لجنجيراس، الخبير في تاريخ تركيا وعلاقاتها بالجريمة المنظمة، فإن الخلافات التي أطلقها رجل المافيا سادات بكر واتهاماته للمسؤولين الأتراك لا ينبغي أن تكون مفاجأة. فهذه التصريحات مبنية على تاريخ تركيا الطويل من تورط الدولة في الجريمة المنظمة بالإضافة إلى دور بيكر في هذه العلاقة بين الدولة والمافيا.

وبكر، زعيم مافيا يبلغ من العمر 49 عامًا، ومنفي الآن في دبي، ومع ذلك، فقد قدم بكر نفسه أيضًا على أنه داعم مخلص للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكقومي تركي متشدد، وهو دليل على أنه تلقى الحماية من أعلى هرم في الدولة التركية، لأنه استمر في التحريض على العنف ضد منتقدي الحكومة دون مساءلة.

والآن بعد أن أصبح ناقدًا للحكومة، قدم بكر حكايات مروعة عن الاغتصاب وتهريب المخدرات والقتل التي تشير جميعها إلى تورط أعضاء رفيعي المستوى سابقين وحاليين في الحكومة التركية.

ويشير الكاتب إلى أن بكر لم يقدم سوى القليل من الأدلة المباشرة لدعم مزاعمه، وبغض النظر عن توافق المصالح بين أفراد المافيات وحكومة أردوغان، فإن كلا الطرفين حريص على أن يظلوا أقل شفافية.

ويشير جينجيراس إلى فضيحة الفساد التي وقعت في الفترة من 17 إلى 25 كانون الأول 2013 والتي تورط فيها أبناء وزرائه في مخطط لخرق العقوبات الإيرانية التي تضمنت عمولات للمسؤولين الأتراك. كان أردوغان نفسه متورطًا في تسجيل تم تسريبه من مصدر مجهول، لكن القضية برمتها دفنت عندما طرد أردوغان المحققين المتورطين في القضية.

ومع ذلك يحذر الكاتب من أنه في ظل غياب الشفافية ونقص مؤسسات الدولة التي لديها الرغبة في البحث عن الحقيقة، فإن صوت بيكر سيتضخم من خلال تاريخ تركيا في سياسة المافيا والشكوك التي عززتها.

المواطنون والمراقبون على حد سواء سيستمعون وسيعتمدون على تصريحات رجال المافيا فقط في الدول التي هي مثل تركيا، التي تغيب عنها الشفافية.

(م ش)