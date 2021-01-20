​​​​​​​محلل وباحث تركي: تركيا أصبحت مرتعًا للإرهابيين

وقال أيكان أردمير، كبير محللي الشؤون التركية في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، إن تصنيف اثنين من المصريين المقيمين في تركيا على إنهم إرهابيين من قبل وزارة الخزانة الأميركية لهو دليل على أن تركيا أصبحت مرتعًا للإرهابيين.

والجدير بالذكر أن المصنفين على لائحة الإرهاب هما قائدان ضمن ما يسمى "حركة سواعد مصر (HASM)" حيث قال في هذا السياق الباحث التركي أيكان إردمير، إن هذه هي المجموعة الرابعة التي تصنفها وزارة الخزانة الأميركية منذ نيسان/ أبريل 2019 على أنها شبكة إرهابية مقرها تركيا، مما يكشف عن انتشار الإسلاميين المتطرفين الذين ينهضون من البيئة التي أنشأتها أنقرة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، صنفت جماعة "أنصار بيت المقدس"، وحركة "حسم" في مصر، بالإضافة إلى قياديين اثنين مقيمين في تركيا، الخميس الماضي، على لائحة الإرهاب العالمي.

وأضاف الباحث التركي، إن علاء السماحي، ويحيى السيد إبراهيم موسى، هما القائدان في هذه الحركة، وهما موجودان في تركيا، وكان لدى سماحي أيضًا مهمة تشغيلية مثل التخطيط للهجوم والإشراف على الشؤون المالية للمنظمة.

إلى هذا، قال أردمير إن تصنيف وزارة الخزانة ينص على أن موسى يمتلك جواز سفر تركي، مما يتيح له الوصول بدون تأشيرة إلى 110 دولة.

وأوضح أردمير أنه منذ عام 2019، قامت واشنطن بتصنيف كيانات وأفراد مختلفين مقرهم في تركيا ينتمون إلى تنظيمات جهادية، بما في ذلك القاعدة وداعش.

(م ش)