​​​​​​​محلل سياسي: الغرب الليبي يعيش على صفيح ساخن واستعدادات للتظاهر ضد الإخوان

وقال المحلل السياسي والعسكري الليبي، محمد صالح الترهوني، إنه رغم المحاولات الحثيثة لمنع التظاهر إلا أن هناك تنسيقاً كبيراً يجري لتنظيم تظاهرة كبيرة في طرابلس للتنديد بممارسات الإخوان، وضد محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي يسلم مردودات النفط للأتراك والمليشيات، لافتاً إلى أن الغرب الليبي يعيش على صفيح ساخن وأن المظاهرات ستقام خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الترهوني في تصريح خاص لوكالتنا أنه بعد سيطرة جماعة الإخوان في مفاصل الدولة في الغرب الليبي "كان لزاماً علينا أن يكون لنا صوت لوقف هذا الوباء المستفحل بعد أن تحكم في زمام مؤسسات الدولة وعاث بها فساداً ابتداء من مصرف ليبيا المركزي والذي قدمه "الصديق عمر الكبير" على طبق من ذهب للأتراك، في وقت يعاني فيه المواطن الليبي ويلات تحكم المليشيات وكذلك نقص موارد الحياة اليومية".

ولفت المحلل السياسي والعسكري الليبي، إلى أن الليبيين أيضاً يطالبون برحيل الإخوان المسلمين مثلما فعل المصريون قبل سنوات وما فعله التونسيون قبل أيام بعد أن أنهكهم حكم الإخوان.

وأضاف: "اليوم كان لزاماً أن تدوي صرخة تزلزل الأرض تحت أقدام الخونة والعملاء من جماعة الإخوان المفلسين وإدراك ما يمكن إدراكه من الوطن بعد أن قدم على طبق الخيانة للأتراك والمرتزقة السوريين".

وفي ختام حديثه دعا المحلل السياسي والعسكري الليبي، محمد صالح الترهوني، الليبيين ليكونوا صوتاً واحداً في الخروج ضد الإخوان المسلمين بليبيا وهزيمتهم.

(ح)

ANHA