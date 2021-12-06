​​​​​​​محلل سياسي يمني عن الوحدة العربية الكردية: المخاطر وجودية والمصير واحد

قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عبد الله عمر باوزير، إن الجغرافيا والتاريخ والعقيدة الواحدة عوامل أساسية يجب أن تحكم العلاقات الإنسانية والاستراتيجية للعرب والكرد، وأشار إلى أن صلاح الدين الأيوبي هو كردي ولكنه "حرر القدس والأراضي العربية من الهيمنة الصليبية – الاستعمارية".

واعتبر ذلك "أساساً لعلاقة عضوية وأرضية صلبة لاستراتيجية يجب أن تقوم عليها علاقات وجودية متلازمة أضحت اليوم ضرورة في مواجهة مخاطر تهدد مستقبل المنطقة العربية - الكردية أكثر من أي وقت مضى".

وأوضح باوزير في تصريح خاص لوكالتنا أن الكرد والعرب شملهم التقسيم بعد الحرب العالمية الأولى، وقال: "الكرد توزعوا بين دولتين عربيتين (العراق وسوريا) وبين تركيا وإيران وهما دول إقليمية طامحة في الهيمنة على الجغرافيا وموارد العراق وسوريا، وهنا نجد أن المواطنة المتساوية العربية والكردية تفرض على القوميتين ما هو أكبر وأهم من التحالف- ألا وهي الوحدة الاستراتيجية".

وقال المحلل السياسي اليمني في ختام حديثه: "لذا أقولها كعربي: إن الوحدة الجغرافية والثقافية والاقتصادية تُحمّل الأمتين العربية والكردية مسؤولية إدراك مخاطر هذه المرحلة، فالمصير واحد والتاريخ واحد، والمخاطر وجودية".

(ح)

ANHA