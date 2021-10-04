​​​​​​​محلل سياسي فلسطيني: تهاوي شعبية أردوغان درس مهم لمن يعادي الشعوب ويتاجر بالدين

وقال المحلل السياسي، زيد الأيوبي، إن تراجع شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصاب كوادر وقيادات حزب العدالة والتنمية بالهستيريا والانفصام عن الواقع.

وأشار إلى أن قيادات حزب العدالة والتنمية التركي، بدأت بإصدار تصريحات تتعارض مع العقل والفطرة الإنسانية وتخالف الشريعة الإسلامية، وأضاف: "إن أحدهم صرح بأن التصويت لأردوغان أكثر أهمية من الصلاة والصوم والحج".

واعتبر الأيوبي هذا الحديث "اعتداء على أركان الدين الإسلامي بل وفتوى تنحدر إلى مستوى الكفر وتسخير الدين لصالح السياسة. هذا دين جماعة الإخوان المسلمين ومن والاهم في استخدام الدين ومشاعر المسلمين؛ لتحقيق أهدافهم السياسية وتكريس حكمهم وتقويته بالاعتماد على بساطة الناس والتجارة بالدين".

وأكد الأيوبي في تصريح خاص لوكالتنا أن حزب أردوغان يستشعر الخطر الشديد على مستقبله ومستقبل أردوغان بعد أن أكدت أهم الاستطلاعات التي أجرتها مراكز موثوقة للجمهور التركي تراجع شعبية أردوغان.

ولفت إلى أن تراجع شعبية أردوغان تأتي نتيجة "لإخفاقه في القضايا الداخلية وممارسة تكميم الأفواه بحق المعارضين وفشله في إدارة أزمة الحرائق وانهيار الليرة التركية، وتراجع حجم الصادرات نتيجة لسياسات أردوغان الخارجية ومعاداته للعرب ومحاولته التدخل في شؤونهم، خصوصًا ما يقوم به في ليبيا وتونس وغزة وسوريا ودعم المرتزقة والإرهابيين لتقويض الأمن القومي العربي".

وتوقّع الأيوبي فوز المعارضة إذا ما اتفقت على مرشح رئاسي واحد، وقال: "يُتوقّع أن لا يتجاوز أردوغان نسبة 33% من نسبة الاقتراع".

وفي ختام حديثه، اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني زيد الأيوبي أن تراجع شعبية أردوغان، بسبب سياساته الداخلية والخارجية، هي درس مهم لكل من يعادي شعوب المنطقة ويتاجر بالدين والقضية الفلسطينية؛ لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة على حساب مصالح شعبه والأمة الإسلامية.

(ح)

ANHA