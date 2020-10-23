​​​​​​​محلل لبناني يكشف أسباب إشعال تركيا للصراع في جنوب القوقاز

وقال سركيس أبو زيد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتمد سياسة الهجوم على أكثر من محور في نفس الوقت، كما في جنوب القوقاز، وشرق المتوسط وخاصة في ليبيا، واليونان.

وأشار إلى أن أردوغان يحاول أن يوسع النفوذ التركي، وأن يكون لها دور في كل هذه المناطق، حتى تتمكن من إجراء تسويات ويكون لها حصص على أكثر من صعيد.

وأوضح "أبوزيد" في حديث لوكالتنا، أن تركيا تحاول مؤخرًا أن تؤجج الصراع لتستفيد من الصراع والخلاف بين أرمينيا وأذربيجان بسبب وجود مصالح تركية مع أذربيجان فيما يخص أنابيب الغاز والبترول وغيرها من المصالح الاقتصادية، ولأن أرمينيا لها تحالفات مع قوى لديها صراعات وخلافات مع تركيا.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إلى أن أنقرة تحاول أن تعزز دور أذربيجان وتوفر المساعدات البشرية والتسليح، حتى تتمكن بشكل عام من أن تكون في موضع قوة عندما تقترب التسويات الإقليمية والدولية ليكون لتركيا دور كبير وتصبح قادرة على إجراء مقايضة على أماكن مضطرة إلى التراجع فيها خاصة في سوريا، مقابل أن تحصل على مكاسب في دول أخرى لها مصلحة استراتيجية خاصة أرمينيا.

ولفت "أبوزيد"، إلى أن الدور التركي الذي يحاول استعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية البائدة ويحاول أن يتدخل على أكثر من جبهة حتى يكون في موقع قادر على التسوية الإقليمية والدولية، وقال: "لذلك فإن كل هذه الأمور ستتوسع وستكون بانتظار التسويات القادمة خاصة عقب الانتهاء من إجراء الانتخابات الأمريكية ومعرفة التوجه الأمريكي في المنطقة".

(ي ح)

ANHA