​​​​​​​محلل أمريكي: قره باغ قد تصبح ساحة جديدة لحرب الوكالة بين الدول الإقليمية

وقال المحلل بول إيدون في مقال لمجلة فوربس الأمريكية، إن الصراع بين أذربيجان وأرمينيا حول منطقة قره باغ يزيد المخاوف من أن القتال قد يجر قوى إقليمية أخرى إلى صراع أكبر.

وقال إيدون: "توجد بالفعل بعض المؤشرات إلى أن القوى الإقليمية الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) قد لا تبقى على هامش ما يحصل في قره باغ".

وكانت تركيا قد حدّت من تدخلها في منطقة جنوب القوقاز، ولحرصها على تجنب ما تعتبره روسيا مجال نفوذها، لكنه قال إن أنقرة عززت من دعمها للحكومة الأذربيجانية هذا العام، بما في ذلك إجراء مناورات عسكرية مشتركة في آب/أغسطس وبيعها 77.1 مليون دولار من المعدات العسكرية التركية في أيلول/سبتمبر.

وأثار دعم تركيا المتزايد لأذربيجان ومعاهدة الدفاع المشترك بين روسيا وأرمينيا مخاوف من أن تصبح قره باغ جبهة جديدة في "الحرب بالوكالة" بين تركيا وروسيا والتي تشمل بالفعل ليبيا وسوريا.

وقال إيدون إن إيران قوة إقليمية أخرى غير راضية بشكل متزايد عن العنف.

وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول، أعرب وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف عن قلقه الشديد بشأن تورط مرتزقة من جماعات مسلحة غير شرعية من سوريا وليبيا في الصراع.

وفي حين أنه من غير المرجح أن تشن إيران أي عملية عسكرية خارج حدودها، فإن إحباطها المتزايد من انتشار النيران ووجود الميليشيات السورية قد يدفعها إلى الضغط على أذربيجان وداعمها التركي لإنهاء الأعمال العدائية عاجلًا أم آجلًا".

(م ش)