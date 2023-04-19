​​​​​​​محكمة تركية تصادق على سجن عضوة (TJA) لأكثر من 22 عاماً

صادقت الدائرة الجنائيّة التاسعة لمحكمة العدل في ولاية آمد على الحكم الصادر بحقّ المتحدّثة المؤقتة باسم حركة المرأة الحرّة (TJA)، عائشة كوكان. حيث كانت المحكمة الجنائيّة العليا التاسعة في آمد قد حكمت عليها في وقتٍ سابق 4 عقوبات، كانت السجن لـ 12 عاماً، و7 أعوام و6 أشهر، بالإضافة إلى3 أعوام إضافيّة أيضاً.

واعترض محامو عائشة كوكان على الحكم الصادر بحقّ موكّلتهم في الـ 20 من تشرين الثاني عام 2021، لتقيّم الدائرة الجزائيّة التاسعة التابعة لمحكمة العدل في ولاية آمد طلب الاعتراض وترفض طلب الاستئناف من الأساس.

ورفضت محكمة الاستئناف الاعتراض على اعتقال عائشة كوكان بذريعة أنّه سيحدّ من الرقابة العدليّة وقضت بمواصلة اعتقالها.

(ر)