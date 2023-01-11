​​​​​​​محكمة تركية تقرّر إخلاء سبيل شبنم كرور فنجانجي

انعقدت الجلسة الثالثة لقضيّة رئيسة المجلس المركزي لاتحاد الأطباء الأتراك (TTB) البروفيسورة والطبيبة شبنم كرور فنجانجي في المحكمة الجزائيّة العليا الـ 24 في مدينة إسطنبول.

وبعد حديث فنجانجي في المحكمة، تحدث الرئيس المشترك لجمعية حقوق الإنسان (ÎHD)، أوزتورك تورك دوغان، وقال إنّ محاكمة شبنم بشكل مغلق تعدّ ظلماً وأمراً غير عادل. وأشار إلى أنّه لا يوجد أي أساس قانوني للتهم الموجّهة لشبنم كرور فنجانجي وقرار الاعتقال وطلب إنزال أشدّ العقوبات بحقّها.

وتابع تورك دوغان حديثه قائلاً: "ألا يتساءل المدّعون العامون الجمهوريّون أبداً حول ما يجري على الحدود؟ لا يجوز محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب مناشداتهم".

وبعد دفاع المحامين، قرّرت هيئة المحكمة إنهاء الجلسة وطلبت من شبنم فنجانجي أن تقول كلمتها الأخيرة. وعلى هذا قالت شبنم: "الضغوط الحالية تتم بضغط من السلطة الحاكمة، ولهذا فإنّها ليست قضيّةً قانونيّة بل سياسيّة. يريدون إنهاء اتحاد الأطباء الأتراك. والأصح أنّهم يريدون انتزاع حقّهم في المطالبة بحقوقهم الاجتماعيّة".

وقرّرت المحكمة الكشف عن قرارها بعد استراحة زمنيّة لساعة واحدة. وبعد الاستراحة، حكمت على شبنم فنجانجي بالسجن لعامين وثمانية أشهر و15 يوماً بتهمة "الترويج للتنظيم" مع وقف التنفيذ وقرّرت إخلاء سبيلها.

يُشار إلى أنّه تمّ اعتقال رئيسة المجلس المركزي لاتحاد الأطباء الأتراك (TTB)، الطبيبة شبنم كرور فنجانجي بتهمة "الترويج للتنظيم" وذلك إثر تصريحاتها حول استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماويّة في هجماتها على زاب، متينا وآفاشين في مناطق الدفاع المشروع.

(ر)