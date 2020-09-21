​​​​​​​محكمة بلغارية تحكم بالسجن المؤبد على عنصرين من حزب الله اللبناني

وألقت السلطات البلغارية والإسرائيلية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية ورويترز، باللائمة في الهجوم على السياح الإسرائيليين في مطار بورغاس على حزب الله اللبناني، وكان المدعون قد طالبوا "بأشد عقوبة ممكنة".

وأسفر الانفجار عن مقتل خمسة إسرائيليين، من بينهم امرأة حامل، وسائق الحافلة البلغاري والرجل الذي كان يحمل المتفجرات، كما أصيب أكثر من 35 شخصًا، حيث كان هذا الهجوم الأكثر دموية ضد إسرائيليين خارج بلادهم منذ عام 2004.

وطالب ممثلو الادعاء بأقصى عقوبة بالسجن مدى الحياة دون فرصة للإفراج المشروط عن الرجلين اللذين يحاكمان غيابيًّا، وهما ميلاد فرح (39 عامًا) الأسترالي من أصل لبناني وحسن الحاج حسن (32 عامًا) الكندي من أصل لبناني.

وبحسب المحققين، فقد وصلوا إلى بلغاريا قادمين من رومانيا في الشهر الذي سبق التفجير وغادروا البلاد في المساء بعد الهجوم.

وألقت السلطات البلغارية والإسرائيلية باللوم على حزب الله الشيعي اللبناني في الهجوم، زاعمة أن الجماعة زودت منفذي العملية بالدعم المالي والأجهزة، حيث ظهرت طبيعة الأجهزة بأنها مرتبطة بحزب الله.

ولعب هذا الارتباط دورًا في قرار الاتحاد الأوروبي إدراج حزب الله في القائمة السوداء كمنظمة إرهابية.

(م ش)